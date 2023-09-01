台達北科聯合研發中心揭牌 聚焦電力電子前瞻技術 校企合作落實產學

全球電源管理領導廠商台達電子與臺北科技大學（以下簡稱北科大）今日宣布「台達北科聯合研發中心」正式揭牌，象徵雙方產學合作邁向嶄新里程碑。透過中心的成立，台達與北科大電機系、機械系師生合作，聚焦研發電動二輪車控制、充/換電站系統、智慧家電、電池二次利用及直流供電等前瞻技術以及在創新領域的應用，期望加速產業升級及研究成果商品化，共同培育高階技術人才。此項電力電子技術的合作計畫從2020年即啟動，已投入逾千萬元研究經費。

北科大校長王錫福開場致詞。圖／北科大提供

北科大校長王錫福表示，台達為全球電源產業龍頭，以電力電子為核心研發高效能的電源轉換器產品。北科大培育全台灣最優秀的電力電子人才，雙方自2020年啟動「台達北科聯合研發中心」合作至今，累計數十位學生參與專案，其中超過半數學生畢業後加入台達，其中包括16位碩士及2位博士，除此，共同發表6篇國際SCI論文及成功申請多國專利。未來台達團隊進駐北科大前瞻技術研究總部，共同研發高效率及高功率密度的電源轉換技術，建立產學無縫接軌的合作典範。

台達總裁暨營運長張訓海致詞。圖／北科大提供

台達總裁暨營運長張訓海表示，北科大是台灣重要的實務研究型大學，培養的學生在專業知識、團隊合作與解決問題的能力都非常優秀，是台達長期合作的重點學校。今日「台達北科聯合研發中心」正式揭幕，未來將更積極投入電力電子相關應用研究，發展多元創新的電源、驅控產品及其解決方案，同時藉由產學合作培養出更多頂尖的電源技術人才。

台達電源及系統事業群總經理陳盈源致詞。圖／北科大提供

台達電源及系統事業群總經理陳盈源指出，「台達北科聯合研發中心」導入Digital Twin概念，建立多物理量模擬環境。透過先進的「虛擬設計」，在產品設計階段預估產品性能與行為，達到加快產品開發週期與提升量產品質之目的。另外，在電力電子領域之電源轉換與驅控類產品數位化技術發展，台達都與北科大密切合作，期待未來雙方能有效整合資源並串聯教育與產業端，確保產學同軌。

「台達北科聯合研發中心」出席貴賓大合影。圖／北科大提供

台達北科聯合研發中心主任、電機系教授黃明熙指出，中心將聚焦節能、能源轉換、儲能及零碳排等產業技術研發議題，結合電力電子、馬達控制、電池管理及熱流分析等師資，導入多物理量之模擬軟體分析、設計及專精設備驗證，讓不同專長的師生與工程師攜手進行跨領域合作，使學校研究更貼近產業需求，合作培育實務與模擬的整合人才。

「台達北科聯合研發中心」正式進駐北科大前瞻技術研究總部。左起：台達電源及系統事業群總經理陳盈源、北科大副校長楊士萱、北科大校長王錫福、台達總裁暨營運長張訓海、台達人資長陳啟禎、台達北科聯合研發中心主任黃明熙。圖／北科大提供

北科與台達產學合作關係密切，2011年起即陸續成立「台達自動化實驗中心」及「台達智慧製造訓練教室」，協助強化企業競爭力及培育高科技產業人才。在國際人才方面，2020年台達子公司泰達（Delta Electronics Thailand PCL.）挑選了16位泰國名校學生到北科大進行兩個月的交換學習，畢業後全數於泰達任職，今年亦有北科大機械系的學生至泰達進行暑期實習。而台達與北科的電力電子技術合作計畫啟動至今，已有多項研究申請專利，亦開始規劃將研發技術導入量產的產品。

未來台達將持續與北科大合作，開發領先業界的產品及電力電子技術創新，並透過資源共享、布局專利和人才綁定等機制，培養並幫助更多學子提前熟悉職場環境，創造產學雙邊共贏。台達與全台頂尖大專院校攜手，除了成立聯合研發中心、在校內建置類產業環境，同時也提供研發獎學金、海內外實習機會等多元方案，培育學子、接軌就業市場。

臺北科技大學創立於1912年，為臺灣技職教育領航學校，名列QS 2024年世界大學第431名。北科大素以培育現代化工業所需之技術人才為目標，以「務實致用」為教學與研究的特色，一百多年來培育無數企業家及領導者，推動國家與產業進步發展。

身為實務研究型大學，北科大2022年成立「前瞻技術研究總部」，以產學研發、人才培育、國際鏈結為目標，打造產官學研合作平台，引領學子進入能源、AI、半導體、資安、太空等戰略核心產業，攜手標竿企業、國際盟校合作，共同培育具備前瞻視野的高階技術人才。

台達創立於 1971 年，為全球提供電源管理與散熱解決方案，並在工業自動化、樓宇自動化、通訊電源、資料中心基礎設施、電動車充電、可再生能源、儲能與視訊顯示等多項產品方案領域居重要地位，逐步實現智能製造與智慧城市的發展願景。台達秉持「環保 節能 愛地球」的經營使命，將企業永續與商業模式相結合，運用高效率電力電子核心技術，以因應氣候變遷帶來的環境議題。台達營運據點遍佈全球，在五大洲近200個銷售據點、研發中心和生產基地為客戶提供服務。

多年來，台達投入事業營運、科技創新與企業永續的成就榮獲多項國際榮耀與肯定。自2011年起，台達連續12年入選道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, 簡稱DJSI) 之「世界指數」 (DJSI World Index) ，亦於2020與2022年CDP (原碳揭露專案) 年度評比榮獲氣候變遷與水安全雙「A」領導評級，並連續6年獲評供應鏈議合領導者。

台達的詳細資料，請參見：www.deltaww.com