張寶誠：疫後營運策略需提升智慧資本 蓄積企業經營韌性

CPC辦「擁抱光芒閱讀趣系列活動(五)」知識饗宴，餐飲、服務業熱烈響應

財團法人中國生產力中心(CPC)於今日(31)在市長官邸藝文沙龍-表演廳舉辦跨域整合卓越經營服務團「新銳領袖的低碳X品牌X跨域創價學」分享會暨「擁抱光芒閱讀趣系列活動(五)」知識饗宴。活動現場聚集了餐飲業、服務業以及企業二代新銳領袖共襄盛舉，共同關注疫後產業低碳轉型帶動品牌創價新契機。

經歷3年多疫情的震盪起伏，在邁入後疫情時代，企業必須面對「數位轉型」與「ESG永續經營」雙軌轉型的挑戰。不僅一端要專注應用數位工具優化顧客體驗，提升營運績效；另一端更要關注淨零碳排新趨勢、政策法規，以帶動企業變革轉型，站上綠色商機浪頭。

中國生產力中心總經理張寶誠強調，面對瞬時萬變的經營環境，企業與組織必須透過閱讀持續學習，提升競爭力。圖／中國生產力中心提供

活動由主辦單位財團法人中國生產力中心總經理張寶誠致歡迎詞揭開序幕，他強調，面對瞬時萬變的經營環境，急遽變動帶給企業的衝擊超過以往，企業與組織必須透過閱讀持續學習，藉此提升智慧資本的競爭力，蓄積企業的經營韌性。



接著由CPC跨域整合卓越經營服務團團長邱宏祥重點式介紹服務團之輔導能量，促進企業轉型低碳餐飲、提升品牌經營及建構跨域商模躍升發展，以接軌國際，邁向疫後產業躍升之路。

緊接著精彩的產業趨勢分享環節—「低碳餐飲X跨域創價 開創餐飲新契機」首先登場的是由膳馨民間創作料理審核處處經理張宸瑋以「膳馨品牌經營與跨域轉型商機」為題，分享該企業從產地到餐桌的低碳餐飲精神，藉由傳遞友善農業理念，與在地小農開發好食材打響知名度後，一路帶動企業多角化經營外燴、伴手禮，邁向永續經營。

另一家分享的企業則為獲得米其林綠星的陽明春天餐飲（股）公司副總經理江孝儒，以「綠星X心五藝-陽明春天跨域與永續經營法則」分享如何以優質餐點及細緻服務所建立的『餐桌上的文創』為基石，以文化、藝術、創意作為媒介進行跨域及永續經營，讓品牌獲得消費者的高度肯定。

「品牌經營X跨域創價 接班傳承經驗分享」環節則由致力研發創新的幼兒教輔具童心園實業（股）公司執行長邱彥博，以「當體驗遇見設計，創造高品牌價值」為題，分享該公司透過設計力，從產品導向轉變為價值導向，從臺灣走向全世界的經營學。

另一家旭海安溯水產有限公司創辦人黃國良，以「開創臺灣ESG養殖生態系新商機」為題，分享如何以微電網自電自用餘電轉型為智慧養殖場，開闢綠海商機。

緊接著隆重登場的是「擁抱光芒閱讀趣系列活動（五）」，此活動為本中心藉由企業家或CPC專業顧問導讀經管書籍，再搭配企業轉型實務分享，希望促進企業重視並營造永續閱讀的環境與良好習慣，讓閱讀深植企業文化，驅動員工在活躍閱讀中，永續發展知識，激盪出創新思維的核心價值，提升競爭力的意識，加強經營管理能量，以面對充滿挑戰的未來。 CPC跨域整合卓越經營服務團副團長盧崇仁以「衝刺新點子打造新事業的策略思維」為題，導讀本中心出版之《戰略衝刺》(Strategy sprint)新書，帶給與會企業家經管新思維；在企業實務分享則由國立中正大學郭育昕博士後研究以「當精密與精品保證變成自己的事-談轉型OBM」分享企業如何從代工打造品牌之路。

透過本次知識饗宴，不僅讓現場學員沉浸在企業家妙語如珠的精彩分享，也搭起CPC與企業更緊密的合作交流橋樑，進而攜手推動整體產業的進步與永續發展，而活動則在台上與台下熱烈互動中圓滿結束。