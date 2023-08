從青年出發！「青年人權教育探索營」 培育人權新力量

由監察院國家人權委員會與國立勤益科技大學攜手合作,精心策劃的「培育人權新力量從青年出發,共建友善共融國際臺中-青年人權教育探索營」於8月26至27日在勤益科技大學及臺中市東協廣場舉行。此次營隊共有來自高中及大學院校的近50名學生參與,致力於透過多元課程培養新一代人權守護者。

探索營的內容緊扣聯合國永續發展目標(SDGs)第16項「和平正義與有力的制度」,讓參與的學生針對不同族群的和平、公正與包容進行探討,並以國際文化脈絡進行思考,尊重地域歧異,進而反思自己所扮演的角色,以建構永續發展的包容性社會。

2023年「青年人權教育探索營」於國立勤益科技大學啟動。圖/國立勤益科技大學提供

營隊同時也獲得勤益科大尤努斯社會企業中心(NCUT YSBC)的支持。該中心致力解決貧困及社會問題,期許打造零貧窮、零失業、零淨碳排放的三零世界,並致力培養青年學子深刻無私的尤努斯精神與解決社會問題的能力,期為臺灣社會注入一股新的正面影響力量。

該探索營的課程內容多元豐富,包括紀錄片座談、體驗課程、分組座談、反思與小組討論等,由勤益科大教授羅友志、彰師大教授魏培軒、靜宜大學教授林沛浬與奚浩、清華大學博士後研究員陳炯志、臺中市喜樂文化推廣協會理事長何郁青、1095執行長官安妮、和移工創業家Pindy Windy等專家進行專題演講。

此外,特別邀請印尼籍導演Ismail Fahmi LUBIS來臺,分享其所導演的《助守在異鄉 Help is on the Way》心路歷程,與學生近距離的探討臺灣移工的人權議題,為參與者提供全方位的人權知識與實務培訓。值得一提的是,《助守在異鄉》是一部有關印尼穆斯林女性遠赴異鄉工作的寫實記錄。該片榮獲2019印尼芝特拉電影獎最佳紀錄片、2020亞洲影藝創意大獎入圍最佳紀錄片與最佳剪輯等殊榮,更參與2021年臺灣國際紀錄片影展亞洲視野競賽。

勤益科大健康產業科技研發與管理系主任徐欽賢表示,透過營隊活動讓高中生和大學生能對國際移工朋友的人權有更深入的認識,也培養對移工人權問題的關注,同時也期望這片土地能夠更加歡樂和諧,為移工朋友提供一個適合的居住環境。

營隊計畫主持人勤益科大教授羅友志表示,近年臺灣的人權意識抬頭、也使大家更容易理解社會是由多元文化組成。羅友志呼籲年輕學子多了解尊重移工朋友,也可促使他們在臺灣社會中得到更多的認可。

參加營隊的學員吳芃萱表示,營隊2日的課程充滿趣味和新意,除了聆聽專家們的觀點,最重要的是,紀錄片導演Ismail Fahmi LUBIS的經驗分享,讓學員們對於移工議題有更加深入的了解。在活動最後的成果發表會,同學聚焦飲食、文化、語言以及法規等議題,探討移工所面臨的種種挑戰,也使大家更為關注起移工的處境。

主辦單位表示,期待青年人權教育探索營成為共同探討人權議題的平臺,培育出更多支持的新力量,為建設友善共融的社會做出貢獻。