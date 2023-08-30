秉持新課綱精神 翰林出版打造創新學習工具支持教師創意教學

科技翻轉學習樣貌！新課綱上路加上全球疫情催化，數位工具已廣泛使用且豐富學習內容、也改變了教與學。陪伴無數教師迎接教育變革、支持全台學生展開多元學習的翰林出版，除了積極打造多元教材與建構豐富數位學習內容外，更與《天下雜誌》攜手舉辦「微笑台灣創意教案」徵件活動，藉此鼓勵老師們以創意教學培養學生能力。翰林出版董事長陳彥良指出，「尤其是面對AI的挑戰，培養孩子學習的興趣，讓他們成為能駕馭工具、解決問題的人，才能迎向未來挑戰。」

「微笑台灣創意教案」徵件活動自2015年起每年舉辦，歷年得獎數累計已超過500所學校、1,300位老師，深入全台校園，鼓勵老師們運用在地資源提出創意教案，帶著孩子看見生活周遭環境，看見台灣的宜居與美好，運用多元工具展開多元探索，找到學習的快樂與成就感，認識家鄉、認同土地之餘，更有自信、有熱情，告訴全世界台灣的美好。為幫助老師們找到教學新力量，翰林出版與「微笑台灣創意教案」攜手合辦分享會，邀請老師們以創意教學為主軸，結合豐厚經驗和永續成果，無私分享精彩教學內容。

擅長以平板結合翰林出版的網站素材活化教學的高雄正興國小老師王瓊翎分享，「每當我在課堂上問：你的家鄉在哪裡？」這問題並非每位學生都能回答，尤其是我們班上的特教生，為了陪伴這些學習動機薄弱的孩子們認識家鄉，她把過去的教案加以延伸推出「藝起玩濕地」課程，用畫筆取代文字、用遊戲增加熟練、用平板教學提升專注，更用走讀融入社區，讓孩子有機會走出教室探索，培養適應力與應變力，對自己的家鄉有更進一步認識。

「濕地是生物的重要棲地，舉凡公園的生態池、鄉間的水稻田，都是濕地樣貌的一種。」王瓊翎指出，透過翰林「臺灣搜COOL教學網站」，帶孩子展開濕地大探索，認識附近的中都濕地公園，透過復刻桌遊方式，加深孩子對深地生物的印象，並嘗試訴說中都濕地公園的精采故事。除了課堂式的遊戲與創作，還用KAHOOT線上互動學習平台進行測驗，提升學生學習動機。

此外老師還邀請資深導覽員帶領師生一起展開實地踏查，並透過濕地餐桌活動，讓孩子與家人共同認識濕地。老師有感地說：「孩子對於走讀及復刻桌遊等活動非常感興趣，不僅從中認識家鄉的環境，更開始思考自己可以為環境多做一些什麼、成為濕地保育員，有些孩子承諾不亂丟垃圾、落實垃圾分類，真正把課堂的學習化作生活的實踐。」

全球永續風潮方興未艾，結合SDGs目標推動創意教學的還有文林國小老師楊若琪，她所提出「仙境島大挑戰」教案，為打造一個可以在學期零星時間操作的模型，把嚴肅議題轉化為遊戲式的挑戰，帶學生思考人與環境並重，並從多元角度切入環境議題，讓每個人都覺察自己的影響力。

課程一開始的發源地在仙境島，老師請學生設計紙卡創作角色，讓大家都能在仙境島占地為王，融入自然領域教學介紹島上生物與棲地；隨著拓荒行動開始，大家在仙境島競標土地、建設住居，融合數學概念來開疆闢土；而後隨著經濟起飛和災難降臨，極端氣候帶來的影響讓棲地破壞、大家的生命財產蒙受損失該如何補救？為了永續發展，老師也提出仙境島全體共同問題，包括海洋垃圾、氣溫升高以及隨人道危機等，邀請大家思考如何解決。

文林國小老師楊若琪所提出「仙境島大挑戰」教案，把嚴肅的議題轉化為遊戲式的挑戰，帶學生思考人與環境並重，並從多元角度切入環境議題。圖／翰林出版提供

這套教案可依照孩子年齡與能力進行調整，如低年級孩子挑戰時，可偏重美勞操作及結合數學學習，高年級孩子則可結合校內的環境教育與環保回收行動，展開多元學習。永續不只是在環保行動與政策的配合，更和學生的生活經驗息息相關，楊若琪老師透過情境融入，帶學生體會環境議題的重要性，並鼓勵大家提出解方，以及了解各種利益拉扯與困難，鼓勵他們持續拓展未來視野。

精彩的創意教學創意教案分享會，可查詢：https://www.youtube.com/watch?v=lbGmFQ63GtY 邀請全台熱血教師，一起參與2023年微笑台灣創意教案比賽，讓你的創意教學被更多人看見。徵件辦法可參閱官網：https://smiletaiwan.cw.com.tw/teach/