萬能科大餐飲系一銀一銅 高雄易牙美食節競賽再創佳績

萬能科技大學餐飲管理系學生在指導老師黃義隆的帶領下，參加8月14日於高雄舉辦的易牙美食節競賽，令人振奮的消息傳來，餐飲系學生在激烈的全國參賽競爭中脫穎而出，兩位選手勇奪「開胃小菜展示」項目的殊榮：餐二甲的甘明東同學摘得銀牌，而餐二乙的張佳源同學則贏得銅牌，再次證明餐飲管理系的卓越技術水平，更彰顯學生們在餐飲領域的優異表現。

萬能科大餐飲系非常重視「師徒制教學」，備有學科與五星級餐廳的師傅級教師，他們的專業知識和豐富經驗不僅對學生們的技能提升起到了關鍵作用，更激勵著學生們不斷追求卓越，超越自我。甘明東同學以其精湛的廚藝和創意，贏得了「開胃小菜展示」項目的銀牌，他的菜品不僅在味覺上引人入勝，更在視覺上呈現出獨特的藝術美感。而張佳源同學則以其獨特的料理風格和巧妙的味道搭配，也成功奪得了「開胃小菜展示」項目的銅牌，這也是對他在系上努力的最佳肯定。

餐飲系餐三甲江佩萱成為萬能科大史上第一位技能競賽雙料冠軍，勇奪第53屆全國技能競賽「麵包製作」金牌，以及第17屆全國身心障礙者技能競賽的「蛋糕裝飾」金牌。圖/萬能科大提供

餐飲系主任廖成文表示，此佳績也是餐飲系多年來努力不懈的結果，也是師生共同奮鬥的成果，將繼續積極培養學生的創新思維和專業技能，為餐飲行業培養更多優秀人才，為中華美食文化的傳承和創新盡一份微薄之力。

餐飲系餐三甲江佩萱同學與作品。圖/萬能科大提供

校方表示，萬能科技大學餐飲管理系近年來在競爭激烈的全國技能競賽中脫穎而出，屢創佳績，連續四年勇奪私校冠軍，穩定地保持著領先地位，這些輝煌成就的背後則是校長莊暢博士的理念在於培育優秀的餐飲人才堅持不變，對於餐飲領域投入了大量的資源，不僅提供先進的餐飲硬體設施，更在軟體層面上持續優化相關課程，以及特別邀請主廚級別的專業師傅培訓和指導。在這次比賽中不僅展示學生們的才華，更凸顯在餐飲領域的專業教學實力，這些傑出的學生們為學校贏得榮譽，同時也為整個餐飲業注入新的活力和創意。相信在未來，餐飲系學生將在餐飲領域繼續取得更多的成就，綻放出更加耀眼的光芒，為學校和社會帶來更大的光彩，為全國餐飲業的發展貢獻更多的力量。