成大新鮮人成長營重回中正堂 新生宣誓努力追夢

國立成功大學112學年度新鮮人成長營「第13屆成功登大人」今（30）日在光復校區中正堂熱鬧開幕。今（2023）年是成大校長沈孟儒第一次主持新生活動，沈校長期許新生充實專業知識，深化人文素養，並且一定要學會關懷，將正直、善良、感恩的心當成伴隨一生的人生哲學，在成大校園快樂學習、互相關懷，幸福成長。

成功大學一年一度的「成功登大人－新鮮人成長營」是南台灣最大型新生訓練營。2022年、2021年因新冠肺炎疫情調整辦理方式，今（2023）年再度重回中正堂實體舉辦。睽違兩年，重回延續多年傳統的活動場地，中正堂現場校內一級主管及各大學院院長、活動籌辦團隊等近2500位師生開心相聚，對於即將到來的112學年度新學期抱有無限期待。開幕式中，由本屆活動總召外文系114級學生劉世瑜帶領116級新生宣誓未來要「用成大給予的力量，努力追夢，永不退縮」。

「這是一則青春故事開頭，會有意想不到的結果…」第13屆成功登大人-新鮮人成長營以活潑輕快的營歌及在校學長姐熱情相伴揭開活動序幕。首次主持新生開學活動的沈孟儒校長回憶自己求學時期對不點名的課堂充滿感激，並親切表示，今天不點名；成大是學風自由的學校，也是資源豐富的寶庫，提醒新生，入寶山未來千萬不要空手而歸。

「成功登大人」成大新鮮人成長營睽違兩年今30日上午重回中正堂實體舉辦。圖/成大提供

新生上大學可能會面臨首次離家的全新挑戰。沈孟儒校長強調「遇到困難一定要尋求協助」，心情不好的時候可以找老師、找學務處聊一聊，成大有心理假可以使用。在校園相遇時也很歡迎學生前來打招呼，「我們可以一起喝咖啡、吃午餐。」

第13屆成功登大人-新鮮人成長營籌辦團隊多為首次挑戰辦理大型活動，因應第9號颱風「蘇拉」來襲，在8月28日即宣布將原訂3天的營期濃縮為1天，展現臨危不亂的緊急應變能力。籌辦團隊表示，園遊會、大型闖關、校園講者與新生晚會活動如常舉辦，希望陪伴新生將「上大學前最熱血青春的３天，濃縮成每分每秒都努力把握的１天」一起迎接大學生活。

2023成功登大人-新鮮人成長營以「夏日祭典」為主題，今（30）日上午台南無風無雨，氣候炎熱；下午在光復校區唯農大樓、學生活動中心、國際會議廳等地同步登場的活動有企業論壇、組織探索、未來工坊，也規劃進行大胃王、水球遊戲、手作坊以及本年度獨家創新的大遊行等活動。其中，位於學生活動中心周圍及雲平廣場前的台南美食與文創園遊會，歡迎全校師生參加。晚間5點40分開放入場的「青春的夏夜祭」新生晚會則將由校內社團及藝人陣容在中正堂熱鬧開唱。

「成功登大人-新鮮人成長營」為在校生為新生舉辦的專屬活動，具有接棒傳承的成大人精神含意。第13屆成功登大人大演講活動由台灣公益聯盟創辦人暨執行長高嘉璘以「我有一個夢~一位台灣女孩的生命故事」為題，向現場學弟妹分享奉獻公益的生命歷程，以及探討如何運用成大豐沛的學習資源與自身努力完成夢想的成功心法。

高嘉璘為成大護理系85級校友，並獲頒成大109年度校友傑出成就獎。30日上午以校友的身分返回母校演講，她以自身來自經濟狀況較困難的原生家庭為起點開始故事，並以5部曲的方式分享成長歷程，包含大學時期就設定的經濟獨立自主、在學業上追求前幾名的堅持、完成生涯規劃的博士拼圖、以愛傳愛捐贈工作存款及設立高嘉璘多項獎學金，以及將公益之光綻放各地，榮耀成大母校。

公益服務滿20週年，長期照顧弱勢族群及高風險家庭超過2000名的高嘉璘接著分享到各地偏鄉地區親力親為的行善足跡與感動，包含了離島公益及送愛至國際邦交國及非洲國家。她提及，很多人認為做公益就是要捐款，其實不是。公益可以很廣義，只要有同理心，展現溫度，給人溫暖、力量跟希望，透過利他的方式來實踐。她更分享在做公益的時候，除了體力與財力的透支，初期遇到的最大阻力與挫折是來自家人，不過這都成為激勵她的助力與動力。除了自身故事分享，演講活動中也邀請新生分享來成大所設定的目標，最後也以成大醫學院創院院長黃崑巖教授的精神理念「不想走完不啟程，既然啟程，走完全程」與新生共勉。

為迎接116級新生到來，成大校園舉辦多樣性活動。今（30）日晚間在光復校區成功廳還有另一場由成大服務團舉辦的「成大新鮮人之夜」將於6點30分開始，現場不僅是新鮮人剛進成大的第一個晚會，更有多個活力熱情的校內社團準備大展身手。