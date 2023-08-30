勞動部長許銘春訪桃分署產業新尖兵基地 青年座談熱烈

勞動部長許銘春今(8/30)參訪勞動力發展署桃竹苗分署「產業新尖兵」計畫訓練單位健行科技大學「大數據資料分析及AI實戰班」，除了解AI技術在職場上的應用情形外，並與參訓學員面對面座談，青年學員踴躍提出對未來職場可能面臨的疑問與擔憂，阿春部長也逐一詳細解答，分享了她的觀點，為學員解答疑惑，這場交流也讓青年對未來職涯充滿信心。

勞動部長許銘春表示，年輕人代表著國家的未來，尤其面對少子化的情況下，每位青年的能力培養都很重要，因此，勞動部從108年起積極推動「投資青年就業方案」，協助青年就業並提升薪資；今年5月更精進推動「投資青年就業方案」第二期，持續結合11個部會資源，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」目標及策略，強化在校職涯引導，擴大優質產學合作，引導跨域學習及數位人才培育，並推動48項措施，在未來4年內投入160億元，協助80萬名青年就業。

阿春部長更進一步指出，「產業新尖兵」計畫也是「投資青年就業方案」中的重要措施。透過半導體、AI、綠能科技等新興產業課程，年輕人不僅學習到重點產業技能，還可以跨域學習，成為趨勢產業的就業專才。不僅如此，參加「產業新尖兵」計畫，勞動部還提供最高10萬元的訓練費用補助及每月8000元學習獎勵金，以減輕青年參訓負擔。該計劃開辦至今，已經培訓3萬多名青年，幫助許多青年跨域學習，成功投入重點產業就業。最後她也再次感謝健行科技大學教學團隊，協助勞動部推動人才培育的政策，辦理各項訓練課程。

今天座談會也特別邀請到結訓學員陳奕安分享她的參訓經驗，陳奕安畢業於中興大學統計科學研究所，110年畢業時恰逢疫情攪局，讓她的求職路並不順遂,後來看到同學參加「產業新尖兵計畫」培訓後很快就找到適合的工作，就對計畫產生興趣，加上自己想了解大數據分析領域的相關專業知識與技能，於是就決定報名參訓。經過4個月的培訓，陳奕安學習到如何利用SQL、Python及Power BI三種工具運用在大數據分析上做資料建立、撈取資料、分析資料及視覺化呈現等技術，也讓她覺得非常受用，結訓後她也很快被宏碁創達股份有限公司錄用，擔任工程師一職，目前薪資也有4萬5千元以上， 她的分享也讓在場的青年都受到鼓舞，更大讚產業新尖兵計畫真好!

健行科大李大偉校長表示，健行從103年起已經辦理141班失業者的職業訓練，參訓人數共3,431人，訓後就業率也達80％以上；而健行也從109年開始辦理產業新尖兵課程，共計開訓19班，訓練人數379人，訓後就業率也是接近80％，都是代表健行是以結合產業發展之實務教學型大學為定位發展。

桃竹苗分署表示，「產業新尖兵計畫」112年度下半年課程將於9月1日起陸續公告及招生，鼓勵青年勇於挑戰及充實技能，找到合適且能發揮所長的工作；呼籲15歲至29歲本國籍待業青年多加利用，報名請先上「台灣就業通」登錄成為會員，並完成「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗，充分了解自我及未來發展方向，選擇課程後報名參訓。如想要進一步了解相關資訊，歡迎電洽桃竹苗分署03-4855368分機1361、1362、1363。