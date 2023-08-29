克服工程挑戰！桃捷綠線首段隧道貫通

張善政：力拚115年通車至桃園藝文特區

桃園市長張善政今（29）日前往蘆竹區視察「桃園自辦捷運線首段隧道貫通」，張市長表示，桃園捷運綠線「蘆竹至桃園區間隧道貫通工程」近日完工，是綠線自地下段出土至高架段的重要工程，也是屆時初期通車的關鍵路段之一，捷運綠線高架段（G13站至G32站）預計將於115年8月通車，而考量G13站位於蘆竹與桃園區交界，往南延伸即進入綠線地下段，且延伸約1.8公里即鄰近桃園市中心「桃園藝文特區」設有G12、G11兩座車站，期許市府捷運工程局及施工團隊上下一條心，力拚115年通車至G11站，進入桃園核心都會區，大幅提升通車效益。

張市長率領市府團隊由潛盾機到達工作井深入至隧道內視察，並頒贈加菜金慰勉市府捷運工程局與桃園捷運綠線GC03標工程團隊，感謝團隊克服工程困難、順利貫通隧道之辛勞。

張善政指出，捷運綠線開工4年多來施工面臨許多挑戰，包括G07（桃園車站）的文資保存等議題，幸好皆能逐一克服!目前工程都順利推進，惟此路段多位於蘆竹區，距離市區較遠、通車效益有限，而捷運綠線自G13站出土，往南約1.8公里即進入桃園核心都會區，其中G12站（同安街口）位於桃園、蘆竹交界，G11站（展演中心）則鄰近桃園藝文特區，每逢假日人潮眾多，若115年的通車進度能向南延伸至G11站將能提高通車效益，張善政也提到，他相信捷工局與優秀的施工團隊，在捷工局長劉慶豐的帶領之下能夠順利達成通車目標，市府與議會亦會全力協助，期盼讓市民感受捷運通車的效益，也讓桃園的捷運時代早日來臨。

張市長與貴賓合影，共同見證艱鉅工程施工成果。

桃園市捷運工程局劉慶豐局長表示，捷運綠線為桃園自辦興建的第一條捷運線，目前整體進度接近50%，其中潛盾機自110 年10月起從蘆竹區開始發進，並陸續克服各項工程挑戰，近日完成蘆竹至桃園區間2條隧道貫通作業，而捷運綠線高架段部分包括基礎、墩柱、橋面版等已可交付機電標進場施工，預計於115年8月優先段通車，劉局長指出捷運綠線地下段的桃園及八德兩段皆已進行潛盾施工，蘆竹區北出土段到桃園區G12站間共計約620公尺隧道也已完成貫通，捷運綠線地下段在歷經563天施工後，於今（112）年6月8日貫通2條隧道，而潛盾機到達G12站後進行切刃齒和站內移動，2台潛盾機分別於6月17日及8月 23日繼續往G11站推進，鑽掘長度約1,232公尺，劉局長同時說明捷運綠線分為高架及地下段，地下段在桃園區有G07、G08、G09、G10、G11及G12等6座地下車站，其中G07站自去（111）年文資復工後施工團隊正戮力趕工，地下5層結構現已完成第1層，目前正進行第2層開挖作業；G11、G12站是目前施工進度最快的車站，站體結構完成近90%，其餘車站亦正進行開挖作業，捷運工程局以114年全數完成各車站結構為目標持續努力。

今日包括立法委員鄭運鵬、桃園市議會副議長李曉鐘、市議員林政賢、徐其萬、陳美梅、張秀菊、張桂綿、舒翠玲、錢龍、于北辰、許清順、游吾和、市府捷工局長劉慶豐、地政局長蔡金鐘、觀旅局長周柏吟、法務局長賴彌鼎、秘書處長許淑真、經發局副局長黃穗鵬、工務局副局長潘子儀、桃捷公司董事長沈志藏、蘆竹區長李岳壇、桃園區長許敏松等均一同出席。