臺南市政府促參商機座談會盛大登場

友善投資環境在臺南 科技古都重大建設產業人才全到位

臺南市政府積極打造友善投資環境，「促進民間參與公共建設招商」精彩出擊。市府(25)日於大臺南會展中心辦理「臺南市政府促參商機座談會」，由財訊雙週刊社長謝金河主持，會中邀請黃偉哲市長、中華民國人壽保險商業同業公會理事長陳慧遊、財政部推動促參司司長李建賢、仲量聯行執行主席趙正義等代表出席，並發表臺南新五大亮點促參案，且實際走訪踏勘，一同探討如何建構優質投資環境，達到公私合力建設臺南，創造互惠共榮三贏新氣象。

臺南市長黃偉哲表示，臺南是文化科技古都，各種產業蓬勃發展，「全世界能做3奈米的地方，就是台積電，就在臺南。」此外，臺南還有許多隱形冠軍，包括帝寶、東陽、大億等。去年臺南市住宿旅客首次突破500萬人次，今年第一季臺南旅館住宿率全台第一。明年將迎來臺南建城400年，臺南燈會也會在高鐵特區舉辦。臺南商機無限，未來可期。黃偉哲強調：「很多東西可以等，投資商機不能等！」

臺南市長黃偉哲進一步指出，「臺南市上半年促參招商成果為地方政府第一名！」臺南市政府承繼110年度招商六都亞軍，111年吸引民間投資超過百億元，今年再次交出亮眼的成績單，統計112年上半年已簽約4件，民間投資金額達75億元，是所有地方政府招商案件列居首冠。

臺南市政府各單位總動員，於座談會設置服務攤位，提供更即時、更便利的諮詢。圖/主辦單位提供

臺南招商有成債務降低 財政管理佳

財政部促參司司長李建賢說明，臺南過去五年是促參的資優生，光是引進民間投資就逾30件，尤其112年上半年完成簽約「城西垃圾焚化廠更新爐BOT案」民間投資超過72億元，名列前茅。在質的部分也是第一名，包含「臺南市智慧路邊停車計費系統BOT案」得到財政部「民間參與公共建設金擘獎」政府機關團隊獎「特優獎」，還有安南醫院得到兩次金擘獎特優獎，從來沒有一個案件能拿下連續兩次特優；加上市府公共債務減少六都之冠，代表臺南市政府的財務管理也是資優生。

李建賢也提到，111年底促參2.0修法上路，新增綠能、影視音、資源循環再利用等設施，以及數位建設等，擴大投資類別，同時簡化簽約、履約中的繁複流程，明確化投資方向，就是希望鼓勵民間多多投資，期待更接軌國際，目前產業界都樂觀其成。

中華民國人壽保險商業同業公會理事長陳慧遊表示，這幾年看到臺南在黃市長的帶領下很不一樣，連任以來臺南變化速度更是快！日前保險局也放寬壽險業投資公共工程，顯示政府積極引進民間資金的態度。陳慧遊呼籲會員要多多投資台灣，「一起耕耘自己的故鄉，耕耘自己的土地。」

中華民國人壽保險商業同業公會副理事長莊中慶補充，台灣壽險業總資產有32兆，六成是以台幣資金擁有，等於有接近20兆是台幣資產，過去受限資金持有年限，以及政府規定受險業投資不動產的年化報酬率需達2.845%，造成許多物件都不符合投資條件，所以資金跑到國外投資債券等產品。經過這一年多來的匯率、利率劇烈變化，獲利大受影響，業者都想將放在海外的錢拿回來，尋找台灣的投資標的，很高興政府能鼓勵促參，也希望法規能再多鬆綁及協助回台投資。

真實的剛性需求 支撐臺南快速發展

「臺南跟十年前相比已經有巨大轉變！」臺南市副市長趙卿惠說，南科和沙崙綠科是臺南經濟發展雙引擎，南科已經連續兩年產值破兆元，外資不斷進駐，還要開發第三期；而沙崙不只有三井購物中心，還有工研院等單位進駐。以觀光面來說，安平碼頭的亞果二期也要動土，高科技和觀光人口的移入，讓臺南在發展生活機能上受到很大的支持。另一方面，為了讓市民有好的生活，長照產業也是重要關鍵，好比此次「六甲區住宿式長照機構有償BTO案」將會是長照新典範，用新興事業結合科技照護及醫材輔具等，形成一條龍服務。「一手古文明，一手新科技，臺南會是全台最特別的城市。」

成功大學畢業的仲量聯行執行主席趙正義說，臺南是他的第二故鄉，現在的臺南有三寶，「美食、文化、半導體，」日後的南科是高端製程，高科技公司利用高鐵當成一日生活圈，也需要非常多的工程師，這些都是真實的剛性需求，而臺南的重劃區土地對比三年前漲了兩倍多，都是非常大的商機，過去大家沒有注意到。

趙正義看好臺南發展將比新竹更有爆發力，因為除了產業外，更有強大的文化底蘊。目前比較大的問題會是，土地重劃速度有點慢跟不上需求，還有缺乏商辦產品，如果都能順利解決，發展不可限量。

為持續引進民間資金及創意投入臺南市公共建設，臺南市副市長趙卿惠透過商機對談，與重量級與會貴賓們進行意見交流。圖/主辦單位提供

臺南安居樂業 15件招商案深具潛力

座談會發表的五大亮點投資包括「臺南高鐵產專區276-1地號設定地上權招商案」、「中西區星鑽交通中心民間參與BOT案」、「南區水交社段72、72-1、72-2地號等3筆眷改土地開發經營案」、「六甲區住宿式長照機構有償BTO案」、「中西區星鑽段2425、2426地號設定地上權案」。除此之外，市府也端出15案招商案件，向民間企業招手。

比如，「臺南高鐵產專區276-1地號設定地上權招商案」，受惠高鐵臺南站旅客將超過900萬人次、成長率2.9%；已經進駐93家廠商，目前就業人數1431人，特定區計畫人口3.2萬人，可衍生的投資商機超過30億元。因此吸引三發集團、達麗建設、華友聯開發、遠雄建設、清景麟地產都來投資購地，非常有潛力。

財訊雙週刊社長謝金河說，黃市長上任來，積極推動臺南產業轉型，而今臺南有台積電先進製程產業鏈的南科；又有沙崙智慧綠能科學城，以及太陽能和漁電共生等綠能示範點等，是文化與科技共存的智慧古都。壽險業最近投資國外債券苦不堪言，還要辛苦增資，回過頭來發現投資臺灣機會無窮。未來的臺灣是AI重鎮，台積電又是AI產業最源頭的核心，艾司摩爾ASML也落腳臺南，帶動消費力道。像是南紡購物中心一開始很難經營，如今所有的高端消費都在南紡，跑車也來了，說明很多人在臺南安居樂業，現在，正是從台北來的壽險業好好挖掘臺南投資標的好時機，臺南值得各大企業來考察，進而投資。