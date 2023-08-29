「山道猴子的一生」面對債務

恆生金融：你有更好的處理方法

7月時一名YouTuber創作者「Eric Duan」，上架「山道猴子的一生」影片，由於劇情太過寫實，一推出即成為許多網友的話題，八月已突破5百萬點擊率。其中更點出貸款的陷阱，以及因為缺乏理財觀念而產生的問題，「山道猴子的一生」道出的社會現象，引起許多人共鳴。恆生金融股份有限公司創辦人林秀錞表示，不只是年輕族群，如果對貸款方案不夠了解，都有可能被話術吸引而不小心落入高利率的貸款漩渦。

「山道猴子的一生」影片中的主角，在超商上班月收入37,000，在車行要以分期的方式購買二手重機，因為名下有學貸和卡費欠繳，沒辦法辦理銀行方案的貸款，車行推薦可以申辦配合融資的「無卡分期」方案，聲稱可以協助強力過件，原先主角決定先付8萬頭期款，車行又話術告知有「0元交車」的專案，並且給予安心保證，當下完成這筆買賣交易。

林秀錞指出，「無卡分期」方案就是融資管道俗稱的商品貸款，是一種不需要信用卡，也可以分期購買商品的方法。透過無卡分期的方式，消費者在購買價格較高的商品時，不用等存到全額再消費，可以先享受再慢慢償還。「0元交車」專案是買車時的全額貸款方式，通常會把總利息合併在原始售價再做分期，所以月付金會比較高，需要先評估自身的還款能力，再決定是否要申辦此方案。

林秀錞強調，「無卡分期」和「0元交車」這兩種方案名稱聽起來很誘人，雖然是合法的申貸管道，但因為貸款利率相較於其他方案更高，如果對理財觀念或是自身還款能力比較不清楚，就會在後期還款時倍感壓力。若是有類似影片中主角的狀況，需要貸款買車，會建議先做卡債整合，待信用狀況恢復後再申辦銀行的貸款方案，會有更好的額度與利率。

隨著「山道猴子的一生」下集的推出，可以看到主角不只是信用卡費都只繳最低金額，貸款因為遲繳也被建議做協商處理，資金破洞越來越大，最後因為個人情緒和金錢問題導致眾叛親離，在一次與人跑山競速時不慎車禍離世，讓人唏噓不已。

林秀錞說明，在發現財務上有困難時，不論是卡費只能繳最低，或是貸款繳不出來，都一定要即早處理，在信用評分還算良好時，會有比較多合適的方案可以承做，透過整合債務的方法，減輕自身的還款壓力，選擇安全、合法的貸款管道也很重要，恆生金融科技股份有限公司旗下的TW-EZloan台灣簡單貸，抱持著「雖然我們不是醫生，但我們一樣在救人」的服務理念，對每一位來諮詢理財、理債的客戶，以客戶的角度出發，貼心、細心的評估，盡所能的協助完成客戶的需求。在業界有10年的理債經驗，提供免費財務健檢、媒合申辦管道以及專人一對一服務，協助身上有數筆債務的客戶解決難關，擺脫負債人生，可以直接撥打台灣簡單貸免付費專線:0800-808991。



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