興大新科校長詹富智 將百年大學推向跨域永續

「改變中興大學是農校的既定印象。」中部唯一頂大－中興大學，在今年8月迎來新科校長詹富智，詹校長以農專業背景出身，卻誓言要「打破」中興是農校的稱號，著重產研升級、幸福校園、社會實踐、適性揚才，將百年大學推向永續，讓下一個百年更加多采多姿。

打造跨域研究平台引領世界排名攀升

詹校長表示，過往外界對興大農生印象深刻，但在師生努力經營之下，中興大學已然脫胎換骨，擁有文、管、法、農、生科、獸醫、理、工、電、創產，加上新成立的醫學以及循環經濟等共十二學院，為台灣罕有具完整領域格局之頂尖大學，建構國際化教研環境、籌組具國際競爭力的跨領域研究團隊將是未來校務推動重點。

而為統籌跨域學術研究，中興大學也積極以生物科技發展中心、前瞻理工科技研究中心、人文社會科學前瞻研究中心等三大平台，鼓勵跨域合作、積極國際鏈結，以優勢領域帶動研發動能，各項世界排名將可望逐步提升。

提及如何將跨域概念顯現在教學方面？詹校長表示，AI、資訊、ESG、人文關懷、實作導向等跨域主題均是重點，配合教育部高教深耕計畫之執行，學校全體學生皆必修「資訊素養」課程，培養非電機資訊背景學生運用資訊科技解決問題，文學院也設立「數位人文」必修課程，強調人文領域與數位技術結合；與結合農業與法律的「環境法律」課程，及培養跨領域整合實務應用能力的「精準健康產業跨領域培育計畫」等。各項計畫皆強調數位化與AI相關課程，以爭取國科會等政府計畫經費，挹注學校發展，對學生、老師、學校、企業、乃至整體社會都能帶動發展，校方更積極鬆綁跨校修課規定，輔導學生建立跨域第二專長。

融合產業與學術 建構永續平台策略

興大身為綜合性大學，學術研究雖為重要，不過也有許多大學部學生畢業後不選擇升學，而是直接投入業界工作，在詹校長的治校理念中，尤其著重產學合作，強調配合「國家發展計畫」六大核心戰略產業政策，透過永續平台之建構，引導產業升級，共創價值。

詹校長解釋，中興大學將鎖定農食生技、智慧製造、醫療生技、綠能減碳、數位資安等主軸，積極尋求與知名企業合作，簽署育成協議。如與國光生技（4142）和上緯投控（3708）等台灣疫苗和循環材料企業合作。不僅注入資金，將業界資源與研發能量引入校園，共同解決實際產業面臨的問題，同時培育優秀人才，減少學用落差，對產業升級相當關鍵。

照顧每一位教職員 成就幸福職場

「每一個發展元素都是環環相扣的」從課程結合跨域、投入智慧醫療園區，到企業進駐中興新村南投分部育成基地，在培育優秀人才上，更需要重視培育人才的教職員，學校各級單位，從教師、行政、研究，方方面面都需要打造幸福校園、優質環境，讓各級職員們能夠安心生活，才能安心工作。

提及中興大學目前遇到的問題，詹校長認為「少子化」及「人才流失」是學校的一大挑戰，因此在治校策略特別重視「友善環境、幸福校園」。他在擔任副校長期間即關注女性職場面臨的問題，於當選後立即向衛福部提出計畫申請托嬰場所建置，支持女性教職員生育和育兒需求，已獲得四百餘萬補助款，可望提供2歲以下孩子托嬰托育支援。尤其正評估推動懷孕及產假教師授課時數減免，這些舉措在全國大專院校中尚屬首例，突顯中興大學在詹校長的帶領下對推動職場平權、友善校園的用心。