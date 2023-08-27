捷報！成大醫工系接連斬獲國際大獎
2023 UAiTED創新競賽、gSIC創新競賽金銀銅牌入袋
成功大學生物醫學工程系學生參加在馬來西亞舉行的UAiTED創新競賽，在全球16組名校中脫穎而出，分別以「具空間目標定位之智慧輔聽裝置」與「智能家居照護者」勇奪金牌及銅牌；無獨有偶，在泰國曼谷舉行的gSIC創新競賽再傳喜訊，成功大學生物醫學工程系學生獲得銀牌，也為成大在8月首次參賽，即為台灣締造一舉囊括金銀銅牌佳績。
本次獲獎的成大醫工系學生，都來自杜翌群副教授實驗室；UAiTED (University Alliance in Talent Education Development; UAiTED)創新競賽金牌5名團隊成員包括：醫工系大二林宗緯、徐紫綺、李倩伃、馬來西亞國立大學機械工程系大三Kho Jia Chyn、及中央大學電機工程系博士Madhu Brahmankar。所設計的「具空間目標定位之智慧輔聽裝置」，利用麥克風陣列的立體聲源追踪功能技術，可即時確定聲源並識別位置，空間定位的輔聽裝置，進而防上後方來車喇叭聲危險事故的發生。搭配即時目標聲音強化功能，團隊為降低聽損長者的外出安全風險，使用緊急通知設計與社區安全網連線，大幅提高聽損長者外出溝通意願與安全性。因此，社區安全網的連線服務，也成為未來產品的另一項收益。
此外，銅牌5名團隊成員包括醫工系碩一林阮銀河、大三陳芓妘、南洋理工大學土木工程系大三蔡锦燮、大二薛柏宇及拉曼大學軟體工程系大四楊照維。所設計的「智能家居照護者」是一款家用非可穿戴式的健康監測設備，利用Wi-Fi傳感技術來監測生命徵象、睡眠模式、跌倒偵測和動作辨別。針對獨居長者或家庭忙碌無時間照顧長者的問題。該設備非常適合遠距監測長者的健康狀況，以便能夠即時給予特定的治療和照護。
UAiTED創新競賽是為大學生舉辦，除要求各團隊提出英文技術特點、市場性、專利性、產業利用性、開發時程及創業資源等規劃，還要面對評審現場提問，其中金牌由成大醫工系大二徐紫綺及李倩伃代表報告、林宗緯代表回答問題，更是團隊成果的最佳代言人，吸引了評審與各隊的目光。值得一提，大會也安排SEMICAPS公司董事會執行主席Julian Pan擔任上述兩個團隊的業師，以產業經驗來指導團隊如何更有效呈現與分析，讓學生能有不同的創新體驗。
另外，gSIC(global student innovation challenge, gSIC)創新競賽吸引來自中國、香港、新加坡、泰國、臺灣等20個國家、30組名校報名參賽。成大醫工系學生以創新低功耗架構之智慧輔助聽力系統，勇奪2023 gSIC競賽技術實作組銀牌。
團隊成員包含：大二林宗緯、徐紫綺、李倩伃、大三印尼籍陳芓妘、及越南級碩一林阮銀河。利用低功耗的微型機器學習架構與行動裝置程式庫框架，搭配硬體設計的優化，有效提高應用電腦視覺的穿戴裝置其使用時間。團隊也實際打造出雛形系統來驗證可行性，實驗結果顯示，使用時間是舊有版本的3倍，且在硬體優化下，架構也較前幾版來的簡單，製作成本也更具競爭力。雛形系統能在複雜多人聲下可有效提高目標聲源6 dB的音量，且僅在切換時有6-7毫秒的延遲音。因此不論是裝置功能的完整，配戴的便利與使用體驗，都具備很好的優勢。此外團隊所提出的低功耗架構，也能作為其他應用電腦視覺的穿戴裝置設計時的重要參考，相信未來能打造出更多國際競爭力的醫療產品。
杜翌群表示，「成大醫工系的學生在創新思維有絶對的優勢！」成大醫工系是一個跨學科領域，讓學生有機會參與各種前瞻的研究項目。杜翌群領導的數位健康暨醫用機器人實驗室，平常就已經將創新與設計當成家常便飯的訓練，且在賽前用心研讀所需的跨領域知識，打下扎實基礎。最後不僅能發揮平日實驗室水準，在時間抗壓的挑戰下，成大醫工系學生更肩負起協調指揮團隊以及報告的重責，讓團隊有穩定出色的表現，都是致勝關鍵。