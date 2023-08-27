捷報！成大醫工系接連斬獲國際大獎

2023 UAiTED創新競賽、gSIC創新競賽金銀銅牌入袋

成功大學生物醫學工程系學生參加在馬來西亞舉行的UAiTED創新競賽，在全球16組名校中脫穎而出，分別以「具空間目標定位之智慧輔聽裝置」與「智能家居照護者」勇奪金牌及銅牌；無獨有偶，在泰國曼谷舉行的gSIC創新競賽再傳喜訊，成功大學生物醫學工程系學生獲得銀牌，也為成大在8月首次參賽，即為台灣締造一舉囊括金銀銅牌佳績。

本次獲獎的成大醫工系學生，都來自杜翌群副教授實驗室；UAiTED (University Alliance in Talent Education Development; UAiTED)創新競賽金牌5名團隊成員包括：醫工系大二林宗緯、徐紫綺、李倩伃、馬來西亞國立大學機械工程系大三Kho Jia Chyn、及中央大學電機工程系博士Madhu Brahmankar。所設計的「具空間目標定位之智慧輔聽裝置」，利用麥克風陣列的立體聲源追踪功能技術，可即時確定聲源並識別位置，空間定位的輔聽裝置，進而防上後方來車喇叭聲危險事故的發生。搭配即時目標聲音強化功能，團隊為降低聽損長者的外出安全風險，使用緊急通知設計與社區安全網連線，大幅提高聽損長者外出溝通意願與安全性。因此，社區安全網的連線服務，也成為未來產品的另一項收益。

成大醫工系學生參加2023 UAiTED創新競賽獲銅牌。圖/UAiTED提供

此外，銅牌5名團隊成員包括醫工系碩一林阮銀河、大三陳芓妘、南洋理工大學土木工程系大三蔡锦燮、大二薛柏宇及拉曼大學軟體工程系大四楊照維。所設計的「智能家居照護者」是一款家用非可穿戴式的健康監測設備，利用Wi-Fi傳感技術來監測生命徵象、睡眠模式、跌倒偵測和動作辨別。針對獨居長者或家庭忙碌無時間照顧長者的問題。該設備非常適合遠距監測長者的健康狀況，以便能夠即時給予特定的治療和照護。

UAiTED創新競賽是為大學生舉辦，除要求各團隊提出英文技術特點、市場性、專利性、產業利用性、開發時程及創業資源等規劃，還要面對評審現場提問，其中金牌由成大醫工系大二徐紫綺及李倩伃代表報告、林宗緯代表回答問題，更是團隊成果的最佳代言人，吸引了評審與各隊的目光。值得一提，大會也安排SEMICAPS公司董事會執行主席Julian Pan擔任上述兩個團隊的業師，以產業經驗來指導團隊如何更有效呈現與分析，讓學生能有不同的創新體驗。

成大醫工系學生參加2023gSIC創新競賽榮獲銀牌。圖/iCREATe提供

另外，gSIC(global student innovation challenge, gSIC)創新競賽吸引來自中國、香港、新加坡、泰國、臺灣等20個國家、30組名校報名參賽。成大醫工系學生以創新低功耗架構之智慧輔助聽力系統，勇奪2023 gSIC競賽技術實作組銀牌。

團隊成員包含：大二林宗緯、徐紫綺、李倩伃、大三印尼籍陳芓妘、及越南級碩一林阮銀河。利用低功耗的微型機器學習架構與行動裝置程式庫框架，搭配硬體設計的優化，有效提高應用電腦視覺的穿戴裝置其使用時間。團隊也實際打造出雛形系統來驗證可行性，實驗結果顯示，使用時間是舊有版本的3倍，且在硬體優化下，架構也較前幾版來的簡單，製作成本也更具競爭力。雛形系統能在複雜多人聲下可有效提高目標聲源6 dB的音量，且僅在切換時有6-7毫秒的延遲音。因此不論是裝置功能的完整，配戴的便利與使用體驗，都具備很好的優勢。此外團隊所提出的低功耗架構，也能作為其他應用電腦視覺的穿戴裝置設計時的重要參考，相信未來能打造出更多國際競爭力的醫療產品。

成大醫工系杜翌群副教授平時指導學生進行機器手臂程式設計是獲獎關鍵。圖/成大提供

杜翌群表示，「成大醫工系的學生在創新思維有絶對的優勢！」成大醫工系是一個跨學科領域，讓學生有機會參與各種前瞻的研究項目。杜翌群領導的數位健康暨醫用機器人實驗室，平常就已經將創新與設計當成家常便飯的訓練，且在賽前用心研讀所需的跨領域知識，打下扎實基礎。最後不僅能發揮平日實驗室水準，在時間抗壓的挑戰下，成大醫工系學生更肩負起協調指揮團隊以及報告的重責，讓團隊有穩定出色的表現，都是致勝關鍵。