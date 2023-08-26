臺北商大財稅系55周年感恩餐會 300多位校友參與

主計長朱澤民：臺北商大財稅系校友掌管大部分公務預算

臺北商業大學財政稅務系今（26）日席開30多桌舉辦55周年感恩餐會，55年來畢業北商大財稅系300多位學長姐齊聚一堂，現擔任行政院主計總處主計長朱澤民，也曾是北商大財稅系老師的他也參與這場餐會。朱澤民表示，北商大財稅系有多位傑出校友掌管全國各公務機關預算，他也以北商大財稅系能培育出為中華民國財政效力的人才為榮。

行政院主計總處主計長朱澤民表示，北商大財稅系有多位傑出校友掌管全國各公務機關預算。圖／蔡淑芬攝

曾任北商大財稅系主任羅能清教授對母校北商大財稅系在55周年之際能號召校友，辦理盛大的大型餐會難能可貴。曾任教北商大財稅系長達44年的甘木蘭老師，她開玩笑地說，北商大財稅系把她養胖，當年進入北商大教書才40多公斤，現在已60多公斤了。甘木蘭也細數北商大財稅系學生在財稅專業領域的成就，在財稅教育成果上有目共睹，培育了我國重要財稅人才，目前分布在我國各政府機關，為國家財政把關。

北商大財稅系成立於民國57年8月，當時為台北市立商業專科學校五專部財政稅務科。民國 90 年，升格並更名為「國立臺北商業技術學院」，財政稅務科亦升更名為「財政稅務系」。目前系上設有學院部（四技與二技學制）、專科部（五專學制）、進修部夜二技學制）、碩士班、碩士在職專班、產業碩士專班等學制。

財稅系創系以來已培養許多稅捐單位、主計機關中高階幹部、並有許多學長姐擔任會計師、記帳士跟業界負責人與會計主管等，可謂人才濟濟。北商大財稅系系主任楊葉承說明，財稅系教學宗旨在培育政府財稅機關稅務稽徵人員及公、民營企業及會計師、記帳士事務所稅務所需之會計專業財稅人才。過去，財稅系的教育訓練著重理論與實務的結合，落實法規與實務之訓練、培養學生理論與實務的應用與分析能力，並且輔導同學取得相關職業專業技術證照，落實技職教育的目標。

楊主任分析，北商大財稅系除了擁有專業實務經驗師資外，也常結合產業、政府部門資源舉辦專業講座，歷年來皆獲得教育部評鑑一等之績效，且自109年起四技新生錄取分數在全國技職所有系所排名已躍升到前10名內。北商大財稅系課程數計符合產業需求，透過產學合作與就業學程之設計，與業界師資共同提升同學的思考能力與實務能力，讓畢業生能於畢業後到合作企業服務，貢獻所學回饋企業。

楊主任指出，舉辦55周年感恩餐會除了感恩與傳承之外，更期望能繼續將北商財稅的精神發揚光大，為社會做出更大的貢獻。