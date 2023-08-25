聖約翰小小探險家兒童夏令營佳評如潮

為讓鄰近國小學童在暑假期間擁有健康、舒適及快樂的學習機會，並讓家長更認識優質科大，聖約翰科技大學學務處課外服學職涯組舉辦「小小探險家兒童夏令營」，邀請淡水、三芝地區的小朋友一起參與。透過服務活動展現大學生正向、認真、負責及領導的一面，共計31人次參加，年紀分布從幼稚園大班到國小六年級，高年級學童在營隊中帶領中低年級小朋友，大手攜小手，共同學習尊重、包容與合作。

學務處課外服學職涯組陳彥澄組長指出，此次暑期兒童營隊已是第10年舉辦，每年均吸引許多家長爭相為孩子報名。今年度兒童夏令營以「超級瑪利歐」主題包裝，提升小朋友的學習意願。第一梯次以一週體驗進行，主軸在於海洋生態保育、國際文化、國際語言及認識昆蟲等，結合服務員在校所學的專業進行課程的設計。更透過校外參訪，實地前往農場體驗童趣吹泡泡、認識兩棲動物及DIY蝶古巴特，不但提升小朋友對生態的保護意識，更教導小朋友們正確的觀念。

學童體驗童趣吹泡泡，大家玩得不亦樂乎。圖／聖約翰科大提供

第一梯次美勞課程在父親節當天，負責課程的樂齡系許育瑄同學特別與父親節結合，介紹有關父親節緣由，並讓小朋友用滿滿心意製作父親節卡片帶回家送給爸爸。參與家長在聯絡簿中表示，有收到孩子們親手做的父親節祝福卡片，並肯定兒童營課程設計增進與家長之間的互動。許多學童在營隊接近尾聲時，紛紛表示自己還想參加下一梯次或明年的兒童營，他們在這短短的1個禮拜，學習到了許多學校課程學不到的知識，充實了他們暑期生活。

大學二年級樂齡系陳又甄同學說，第一次參加兒童營，因為自己個性內向、不擅與人交談，第一天籌備時踏入營隊，看著滿懷笑容的隊友們，一心只想著如何奉獻自己，漸漸覺得與其帶著不好的心情度過7天，為何不開開心心地，跟著隊友共同付出。備受大家熱血感動的陳又甄，決定帶著一顆熱血的心，全新投入營隊。在營期間與小朋友們也培養起默契，慢慢地抓到溝通技巧。孩子們從最初的嘻笑打鬧，逐漸轉成崇拜的眼神，認真地完成隊輔們交代的任務。希望往後可以繼續克服人生的恐懼，並與大家一同走上成長之路。

大小朋友在游泳課程之前，跟著老師做暖身操。圖／聖約翰科大提供

營隊活動總召、機械系高榮庭同學說，總召初體驗的經歷讓他深刻體會到領導、組織和互動的重要性。團隊合作是活動成功的關鍵，需要協調不同部門的工作，確保每個環節都能無縫銜接。通過與團隊成員的合作，讓他學會如何管理時間、資源和人力，以及如何在緊張的情況下保持冷靜和應對突發情況。其次，與孩子們的互動亦讓他深刻地理解了他們的需求和特點。他學會了傾聽，關注每個孩子的個體差異，以便為他們提供適合的活動和關懷。