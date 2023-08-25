勤益科大新世代學生宿舍「養浩學舍」正式落成啟用

國立勤益科技大學新世代學生宿舍「養浩學舍」正式落成啟用，今(25日)由教育部長潘文忠、技職司長楊玉惠及勤益科大校長陳文淵陪同，行政院院長陳建仁與立委何欣純、黃國書及莊競程上午參觀並啟用新舍。「養浩學舍」造價7.8億元，為地上8層、地下一層的多功能綠建築，共852個床位(含無障礙寢室16床)，將於9月新學期提供大一新生及國際生入住。

行政院院長陳建仁致詞。圖／國立勤益科大提供

國立勤益科技大學透過教育部辦理「新世代學生住宿環境提升計畫」（簡稱新世代學生住宿環境提升計畫），獲補助3408萬元，打造1至8樓風格獨特的大型交誼廳。養浩學舍外觀主體為白色磁磚，一樓雨遮以不規則紅色區塊連結，形成宿舍外觀的最大亮點。各樓層都有向外延伸的深陽台，為大樓帶來光線及更好的空氣流通。另配有太陽能發電、雨水回收再利用系統、熱泵熱水系統，是環保綠建築，為永續環境盡一份心力。

教育部部長潘文忠致詞。圖／國立勤益科大提供

勤益科大校長陳文淵表示，過去宿舍床位不足，大一新生須抽籤才能入住，但「養浩學舍」啟用後，所有大一新生、國際學生皆可保證入住。陳文淵特別強調，勤益科大為新世代學生打造住宿學習、交誼、休閒、安全等4大面向，也期待完善的住宿學習環境，能成為同學們創造美好回憶的起點。

優質安心的生活空間

養浩學舍座落於風光明媚的新校區，右側為明秀湖、左側有60年樟樹林、後方遠眺山景，鄰近萬坪的森林公園，與教學區步行僅5分鐘距離，為優質住宿環境。養浩學舍設有無障礙房型、4人房型及國際學人2人房型，皆為冷氣套房配備現代化的家具，浴室及廁所分離，有對外窗及陽台，使房間更加通風乾燥。宿舍配有高速網絡連接，滿足學生的學術和娛樂需求。另外，進入宿舍有3道關卡，包含刷卡門禁管理、24小時公共區域監視錄影系統及全時輪班的宿舍輔導員，保障住宿環境更安全。

增加同學間的學習與交流

為創造更加開放和友好的學習氛圍，養浩學舍於一樓設置輕食廚房、讀書研討室、教學研討室及智慧商店，寬敞舒適的環境、設計簡潔現代，讓學生們可以在這裡度過歡樂時光，同時也能夠專心學習和自我成長。建築師石昭永設計概念更借鏡美國大學宿舍，為各樓層配置風格活潑、明亮通透的大型交誼廳，適合開設研究討論、藝術創意課程。

關注同學的運動與休閒

養浩學舍緊鄰健身房、手球場、運動場、明秀湖環湖步道，鼓勵學生們積極參與運動，關注健康與身心平衡。