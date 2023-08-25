2023韓國WiC世界創新發明賽 大葉大學奪6金

大葉大學電機系黃俊杰主任(右二)帶領的研發團隊在韓國發明賽榮獲兩面金牌。圖／大葉大學提供

大葉大學發明團隊挑戰2023年第九屆韓國WiC世界創新發明大賽，與來自美國、加拿大、馬來西亞等16個國家的作品同台競技，傳回捷報，勇奪6面金牌。

大葉大學消防學程周中祺老師(左)與大二生王柏崴(右)開發古蹟智慧防災系統。圖／大葉大學提供

工學院院長李清華指出，大葉大學以德國師徒制引領學生培養專業、發掘潛能，此次工學院與護理學院發明團隊合作，參加2023年第九屆韓國WiC世界創新發明大賽，創意發明作品涵蓋智慧防災、健康照護、生活應用等主題，消防安全學士學位學程副教授周中祺、大二生王柏崴開發的「建築類文化資產智慧化風險評估與防災設備設計輔助系統」，環境工程學系教授陳宜清、博士生蕭于庭與員榮醫療體系副院長涂川洲合作的「AI健康照護」，醫學工程學系教授賴峯民、大四生巫佩軒、大三生林昱沛、大二生張訓杰發明的「中風病患的智慧化上肢關節復健評估系統」，機械與自動化工程學系教授張義芳、醫工系大四生楊馥瑄、大二生涂皓翔的「輕量化可變型及移位的接駁椅」，電機工程學系主任黃俊杰、助理教授卓昀劭、博士生黃大展開發的「具有高穿透超疏水自潔功能的監視器鏡頭」，電機工程學系主任黃俊杰、博士生鄭鐵扉與雲科大博士生王叡馭共同研發的「高藥效釋放率和高藥效持久性的功能性微針」，都受到評審肯定，6件作品都獲評金牌，其中多項發明都是產學合作的成果，顯見大葉師生的研發能量已成為產業的一大助力。

大葉大學機械系教授張義芳老師(中)與醫工系合作，開發幫助看護移動病人的變形椅。圖／大葉大學提供

消防學程副教授周中祺指導大二生王柏崴開發的金牌作品「建築類文化資產智慧化風險評估與防災設備設計輔助系統」，是國科會產學合作計畫，攜手瑞宸興業的成果，一方面透過演算法來分析古蹟或歷史建築的災害風險與發生頻率，提供防災設備建議，另一方面結合智慧防災技術，在災害發生時，會啟動緊急因應措施，並即時發送通知給管理者，達到聯合國永續發展指標SDGs11「永續城鄉」的願景，相關技術也提出專利申請。

大葉大學醫工系賴峯民教授(右二)帶領學生研發結合感測器的輔具。圖／大葉大學提供

員榮醫療體系副院長涂川洲與大葉大學環工系教授陳宜清、博士生蕭于庭合作的「AI健康照護」，同樣榮獲金牌殊榮。涂川洲副院長指出，因應人口老化的這項發明，不只是指導長輩在家運動，還可以偵測居家長輩的健康情況，裝置會將數據資料上傳雲端，回饋給醫療單位，也會記錄長輩出門跟回家的時間，萬一出門太久，會發送通知提醒家人，偵測到長輩發生跌倒等狀況，也會回報給家人並通知醫院，全面照顧長輩生活。

員榮醫療體系涂川洲副院長(左二)與大葉大學環工系陳宜清教授(左一)合作開發AI健康照護。圖／大葉大學提供

有感於全球中風病患增加，年齡也有下降趨勢，醫工系教授賴峯民帶領學生巫佩軒、林昱沛、張訓杰研發「中風病患的智慧化上肢關節復健評估系統」，護具結合感測器，透過量化數值來分析復健成效，讓醫師的評估與治療可以更精準。

機械系教授張義芳與醫工系合作，帶領學生楊馥瑄、涂皓翔共同開發的「輕量化可變型及移位的接駁椅」，結合電控技術與醫療觀念，讓照顧臥床病患的看護可以更省力的移動患者，幫助病人上、下床。

電機系主任黃俊杰、助理教授卓昀劭、博士生黃大展發明的「具有高穿透超疏水自潔功能的監視器鏡頭」，運用鍍膜技術與專利製程，讓鏡片有疏水效果，當水落在監視器鏡片時不會遮蔽畫面，位於戶外的監視器拍攝因此不會受到雨天影響。

電機系主任黃俊杰帶領博士生鄭鐵扉、王叡馭研發的「高藥效釋放率和高藥效持久性的功能性微針」，則是透過微針可穿透角質層的特性，讓藥效更好。