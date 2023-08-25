明治大學師生漫步坪頂三古圳 溽暑體驗稻浪棧道下收割樂趣

日本明治大學農學研究科登尾浩助教授與服部俊宏副教授帶領該系師生15人，昨(24)日應國立臺灣大學農業化學系許正一主任與生物環境系統工程學系許少瑜教授邀約，到坪頂古圳及鵝尾山水田考察，由農業部農田水利署七星管理處周師文處長與台北市政府工務局大地工程處池蘭生處長率領合作團隊與日方進行交流，透過古圳步道導覽與梯田收割體驗，讓明治大學師生留下深刻印象。

明治大學師生聆聽坪頂古圳及鵝尾山水田規劃簡報。圖／醒吾科大提供

參訪行程由財團法人維謙基金會進行安排，醒吾科技大學應用英語系張煜權主任全程協助。一大早明治大學師生就穿越士林平等社區街道，沿著坪頂古圳親山步道走入山林，尋訪有百年歷史的文化資產-坪頂古圳。在七星管理處林文傑組長生動的解說下，讓參與活動的師生了解台灣先民在山區開發灌溉圳路的智慧與艱辛。

明治大學師生不畏艷陽高照，體驗梯田收割樂趣。圖／醒吾科大提供

日本明治大學師生不畏艷陽高照，先聆聽七星管理處的努力與完整規劃，讓古圳能在維持灌溉功能的情形下又能與生態及社區共存共榮，包括隧道內設置適合蝙蝠活動的生態隔音牆及利用圳路斷面變化所創造出適合水域生物棲息生育的環境。

明治大學師生歡呼梯田收割成果豐碩。圖／醒吾科大提供

途中穿越坪頂新圳的引水隧道，在伸手不見五指的漆黑環境中，只能聽見潺潺的流水聲在赤腳下流動，師生緩步摸黑前進，心裡七上八下，在走出隧道的剎那都大大鬆了一口氣，歡樂又緊張的氣氛讓大家留下深刻的印象。

地主鄒枝和先生（左六戴墨鏡者）、七星管理處處長周師文（左十著白襯衫）及大地工程處池蘭生處長（右九戴帽者）率領團隊與交流的明治大學師生合影留念。圖／醒吾科大提供

參訪的另一個行程，則是來到台北市政府工務局大地工程處所設置的稻浪棧道下，進行水梯田收割體驗。從鵝尾山水田發想，以稻穗波浪為意象，呼應周邊梯田地貌及田園景觀。透過鋼構打造的稻浪棧橋，以中段隆起的觀景平台，讓遊客可鳥瞰整個梯田及農村景觀。

位在「稻浪棧道」下方是平等社區鵝尾山水田，以日治時期開鑿的登峰圳為灌溉水源，是都市中難得一見的水梯田。七星管理處自109年起開始於該處進行水梯田復育示範，每年都會定期舉辦插秧、收割的體驗活動。今年也預定於8月26日舉辦收割活動。透過此次參訪活動，預先讓明治大學師生體驗收割的樂趣。

近年來連續榮獲6座台北市公共工程卓越獎的台北市政府工務局大地工程處，今年利用「稻浪棧道」的延伸步道連接平菁街櫻花巷，讓整個平等社區的環狀休閒遊憩動線得以貫穿，成為鵝尾山水田台北市新興的美景秘境。

醒吾科大應英系主任兼維謙基金會執行長張煜權表示，鵝尾山水田的復育計畫是4年前由農田水利署七星管理處周師文處長發起，工務局大地工程處納入區域整合規劃，結合了七星管理處、維謙基金會、財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會、平等里辦公處、平等國小及許多在地團隊的共同合作努力的成果，是相當成功的「公私協力」模式，對於平等社區發展有重大意義。

透過插秧及收割活動的舉辦，讓台北市民能看見山林的美麗及體驗到田園的農事，是最好的環境教育場域。日本越光米在新潟南魚沼產地的米質相當受到歡迎，而位在平等里的鵝尾山水田與南魚沼產地一樣，有著充足的日光、排水良好的梯田地形與優良的山泉水灌溉，期待鵝尾山水田未來也能生產出跟南魚沼一樣的好吃的米，再邀請明治大學的師生一起來品嘗。