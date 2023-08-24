東海大學與索諾馬州立大學推動雙聯學位課程 SSU校長李明東10月將返台演講

東海大學國際學院率隊遠赴美國索諾馬州立大學（SSU）交流，拜訪SSU校長李明東，東海國際學院院長幸雅各表示，李明東校長成就非凡，作為首位華裔擔任美國校長，他出色的領導與卓越的貢獻引人矚目，雙方未來將共同推動雙邊/相互交流協議和雙聯學位課程。

東海大學國際學院(7)日與北加州東海校友會代表團，率隊訪問美國索諾馬州立大學校長李明東，而他同時也是東海的畢業校友，他從美國校園辦學經驗中，分享在少子化環境考驗下，招生不足與校園存亡的困境，如何運用「募款」成功拯救美國校園之營運。美國索諾馬州立大學校長李明東指出，索諾馬州立大學投資超過一億的資金，邀請茱莉婭音樂學院卡內基音樂廳都合作，一同設計打造音樂中心之募款計畫，活動成果豐碩，儼然可作為台灣眾多高等教育學府之借鏡與學習典範。

SSU校長李明東表示，他非常感念東海的栽培，未來期盼和母校有更多連結與合作辦學的機會，目前北加州東海大學校友會和東海大學國際學院，將支持兩名索諾馬州立大學學生參加東海大學國際學院所舉辦的Mini-Semester臺美暑期假日課程，共同打造國際化高等教育的學習體驗。未來將持續在兩所大學之間建立更緊密的關係，這樣的夥伴關係將包括雙邊/相互交流協議和雙聯學位課程，讓學習資源可以進行深度交流與應用。

東海大學校長張國恩表示，身為華人能在美國擔任美國大學校長著實不易，何況是少數的臺灣人，對於這樣的成就，東海全校師生於有榮焉。東海公事處處長黃兆璽也表示，在北加州校友會長陳祥文的協助下，SSU校長李明東允諾10月16日返回東海大學演講，將分享自己成長的歷程、體悟以及成為美國校長的經驗，將這份際遇的串聯，持續帶給學生們一些啟發和格局，讓學生們能在就學時，便開始對於自己的影響力、未來發展的可能性，有更高層次的想像與規劃。而這次特別到訪索諾馬州立大學取經和學習，透過討論校園資源應用與未來雙聯課程規劃，也是代表著東海大學持續培養傑出人才的積極行動與決心。