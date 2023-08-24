貝立德再獲《廣告雜誌》「2022年風雲媒體代理商」

每年由《廣告雜誌》主辦的年度風雲代理商評選，是備受台灣行銷傳播界重視的一項指標，頒獎典禮於8月24日假TICC台北國際會議中心舉行。貝立德經由廣告、媒體代理商、媒體同業及先進推薦，在各項指標中皆以傑出的表現脫穎而出，獲選為「2022年風雲媒體代理商」，這也是貝立德五年內第三度榮獲此殊榮。

貝立德總經理盧炳勳表示，貝立德2022年營運穩健成長，以規模創造動能為客戶帶來最具效益的媒體投資，從獨家消費者洞察分析開始連結最佳行銷生態系統資源，創新廣告媒體行銷end-to-end解決方案。在數位環境快速創新的媒體生態中，貝立德擁有全方位人才掌握各項媒體型態的領先發展，運用數據優化成效，善用智能工具與各媒體緊密合作共進共榮，創造創新精準的健康媒體生態體系。此外，除了致力於客戶服務營業成長，貝立德24年來更致力於公益回饋，推廣淨零碳排的永續意識，並積極為產業建立永續人才培育計畫的標竿。

貝立德客戶長王冠翔、營運長野元陽在授獎時表示，能夠在激烈競爭中獲得此殊榮，除了感謝一直以來給予貝立德信任與支持的客戶還有媒體夥伴，更讚賞全體同仁不遺餘力的提供最全面性的解決方案。同時，獎項也鞭策貝立德必須持續精進、擁抱創新，在變化快速的媒體產業中繼續茁壯前行。