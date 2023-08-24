「2023大坵暗空之夜-星漩」星空音樂會浪漫登場

海大裝置藝術「日月光屋」吸睛

由國立臺灣海洋大學攜手馬祖北竿鄉公所舉辦的「2023大坵暗空之夜-星漩」於8月21日順利落幕，為期3日的星空音樂會報名熱烈、場場額滿，共有360位遊客及在地鄉親登島體驗，馬祖校區的學生也特地於暑假返校一同參與這場盛會。除了有璀璨的星空、世界級水準的表演團體，另一個吸睛的亮點是由海大藝文中心主任謝忠恆帶領學生搭建的裝置藝術「日月光屋」，展現馬祖的溫度和人文的彩色光，並與夜間照耀海空的綠光漁火形成明顯的對比。

日月光屋與夜間照耀海空的綠光漁火形成明顯的對比。圖/海大提供

「日月光屋」的設計各有代表馬祖的色彩與造型，黃色代表岩石，以方形色塊堆疊；藍色代表海與藍眼淚，以波紋捲繞呈現；綠色代表島嶼植被，以各式三角形重疊組成；藍與綠色代表島與天空的聯繫，以層層弧形像山巒與雲朵；較大的黃橙與粉色，則象徵馬祖由枕戈待旦的時空轉向柔美有溫度的親人之島。像燈塔標示方位，也指引歸鄉，又像居住的屋舍，用光的色彩帶來的溫度，獲得安適的空間，揭示馬祖的地方人文情感，透過裝置藝術的實踐與表達，召喚人與自然的關係，還有人與人對自然愛護的關係。

大坵暗空之夜為全年度唯一開放夜間登大坵島，民眾白天可以登島觀賞梅花鹿，夜間欣賞各種主題的表演活動，融合藝術、音樂、文化營造一個充滿美好意義的夜晚，也讓參與者能更深入理解和體驗馬祖的在地特色。今年的活動由台北正心箏樂團、大提琴家海大張正傑教授、呂冠葶鋼琴伴奏、翁若珮次女高音、以及曾經在馬管處服役的立方體藝術表演者小冰，透過精彩表演帶領訪客認識暗空精神，感受「減光」的重要性，主動找回生活中的自然光。

台北正心箏樂團以傳統國樂創新演繹。圖/海大提供

活動總指揮海大研發長張文哲表示，這次活動再次由海大以地方創生與永續發展為核心目標負責統籌規劃，與海大學生、在地鄉親、民宿、船家、軍方及馬祖青年和熱愛馬祖的志工們齊心攜手協力執行，不僅讓旅客留下難忘的印象，也更加打響在地「大坵暗空之夜」的品牌意象。於本次活動擔任共同主持人的海大馬祖行政處處長林泰源感謝所有參與者共同營造了這些難忘的夜晚，不僅是音樂和藝術的盛會，更是文化的交流和情感的共鳴，盼暗空與永續精神可以融入大家的生活之中。