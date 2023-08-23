朝陽科大應化系攜手集泉塑膠 綠色永續產品受好評

在堅持使用安全、食器安全、環保安全的理念下，朝陽科技大學應用化學系近日與集泉塑膠產學攜手，合作開發永續綠色產品–結晶PET(CPET)環保餐具，不但硬度佳、可耐攝氏140度的高溫，且不含三聚氰胺、甲醛、重金屬等有害物質，是安全且可耐久使用的綠塑食品容器，廣受好評。

隨著歐盟宣示2050年達成碳中和目標，世界各國紛紛吹起淨零減碳趨勢，在塑膠成型製造上擁有30多年專業生產經驗的集泉塑膠，近年與朝陽科大應化系產學合作，專注於綠塑材料研究，致力開發符合環保法規的高品質綠色包材，以無毒、乾淨、節能、永續的理念，提供友善環境產品，接連獲頒臺中市金手獎、經濟部小巨人獎及國家磐石獎。集泉塑膠董事長詹景忠表示，一般市面上由甲醛及三聚氰胺聚合而成的美耐皿餐具，一旦盛裝食物超過攝氏40度，便容易釋出三聚氰胺與甲醛毒素，恐有健康疑慮，因此透過與朝陽科大應化系之技術合作，開發安全耐久之結晶PET(CPET)環保餐具，讓消費者使用更加安心。

新開發之結晶PET(CPET)環保餐具，不但硬度佳、可耐攝氏140度高溫，且不含三聚氰胺、甲醛、重金屬等有害物質，廣受好評。圖／朝陽科大提供

朝陽科大應化系石燕鳳老師表示，透過熱分析儀器，精確計算出新開發之結晶PET(CPET)環保餐具，結晶度可高達30%以上，並可耐高溫攝氏140度；再經由硬度分析，顯示CPET環保筷的硬度比一般常用的木筷或竹筷分別高出60%及47%，產品不但具無毒、耐酸鹼、抗衝擊等特性，且能經由微波及電鍋加熱，是安全且可耐久使用的食品容器。此外，結晶PET(CPET)環保餐具亦能透過集泉塑膠「B2B封閉式餐具回收系統」，即由客戶提出回收服務需求進行定點回收，保有較高的廢棄餐具回收率，回收品被拆解、分類後，又能透過產品設計重製為再生商品，達到綠色循環經濟之效益。

站在減塑的浪頭上，塑膠業正面臨重大變革，朝陽科大應用化學系主任錢偉鈞亦強調，未來將致力友善環境之綠塑材料研發，持續與集泉塑膠合作開發永續產品，以創新技術達到循環經濟、落實環保的理念，朝碳中和目標邁進，培育更多綠色永續人才。