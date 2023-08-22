從MeToo案件看兩性 跨界線對談 聚焦兩性平權

臺北醫學大學衛生福利政策研究中心8月22日舉辦「MeToo案件系列講座 ‒ 跨越專業界線的對談」座談會，座談聚焦性侵害案件在司法程序中的專業角色分工與面臨之困境，前健保署長、現任臺北醫學大學衛生福利政策研究中心主任李伯璋表示，這次舉辦座談最主要在深入探討性侵害案件所牽涉到的不同專業角色間的合作、分工及挑戰，並探討未來政策改革的方向和建議。

本次座談包括臺北醫學大學校長 吳麥斯、社團法人中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事長 黃雅羚、臺北醫學大學公共衛生學院院長陳怡樺等貴賓一同進行與會，另外，活動也邀請了包括：衛福部心理健康司司長陳亮妤、台北市家庭暴力暨性侵害防治中心組長劉懿、台北地方法院法官林鈺珍、諮商心理師許嘉文、律師 黃懷瑩、社團法人桃園市助人專業促進協會社工王佩茹等講者進行廣度與深度皆備的精彩演講。

李伯璋說，性侵害案件是社會議題中的嚴重議題，涉及受害人的權益、法律正義以及社會公平。在這個議題中，政府單位、法官、律師、社工、心理諮商師等多元專業角色的參與至關重要。這些專業角色在性侵害案件中扮演著不同但不可或缺的角色，他們的合作與協調對於案件的處理和受害人的支持至關重要。

本次座談會透過探討這些專業角色在性侵害案件中的分工，包括：法官在司法程序中發揮著公正裁決的角色，而律師則負責代表當事人提供法律諮詢和辯護，另外，社工和心理諮商師的專業意見則有助於更好地了解案情，尤其是涉及受害人心理創傷的部分。

衛福部心理健康司司長陳亮妤透過談論「Me too過後：性騷擾對心理的影響」；台北市家庭暴力暨性侵害防治中心組長劉懿則是透過分享「警察、社工、檢察官聯手－痛苦的事不讓你說好幾次」，另外，台北地方法院法官 林鈺珍則是介紹「性侵害案件在司法審判中遭遇的困境」等議題與與會來賓進行分享。

另外，活動下半場則是由臺北醫學大學衛生福利政策研究中心副主任李崇僖主持，雨止晴拾心理諮商所諮商心理師許嘉文以「與司法同行─被害人的創傷與經驗」為題進行分，接著由黃懷瑩律師事務所律師黃懷瑩透過「性侵害被害人在法庭(偵查庭)背後的困境」為題，解析法律層面的觀點，活動最後由社團法人桃園市助人專業促進協會社工王佩茹談論她在「接案後到陪同受害人處理司法流程的過程及困境」中的經驗，讓大家更加了解如何感同身受的陪同受害者透過司法途徑進行維權。

李伯璋說，此次座談會的目標是在專業角色間促進更好的合作，共同為受害人提供支持和服務，與會者以他們的專業來分享他們的經驗和見解，與大眾一同探討有效且公平的解決方案，進一步推動專業角色的協調與提升，確保受害人在司法程序中得到公平和公正的對待。