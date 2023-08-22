成大攜手電通集團(dentsu)培育人才 為企業永續創新議題提解方

學術殿堂肩負教育使命，南台灣大學龍頭國立成功大學因應產業未來需求積極培育創新人才，攜手電通行銷傳播集團(dentsu)投入永續領域，雙方將會共同推動培育未來永續人才的相關計畫與活動。成大與電通合作首部曲聚焦永續議題的工作坊，電通將為國內3家上市企業鏈結成大學生，由學生為企業開出的問題提供解方，透過工作坊與提案競賽的方式培育未來永續創新人才，提升台灣學生在永續議題的認知，並且產生實際作為。

成大副校長莊偉哲指出，成大採行聯盟方式與產業合作，有大學系統的聯盟，也有醫療系統的聯盟，分別是大南方科研產業化平台與成大醫療聯盟，透過成大平台整合資源鏈結產業，他也希望透過電通結盟其他相關單位的模式，投入創新永續人才的培育，達到事半功倍的效益。

電通集團攜手成大投入永續人才培育，並於日前與成大產學創新總中心簽署合作意向書。圖/成大提供

電通集團社會影響力領導人翁偉智指出，成大在USR領域是指標的學校，電通非常開心能與成大合作，各產業目前都積極培植永續人才，協助產業創新規劃，永續之森的系列活動就是電通攜手企業鏈結校園，提早布局培育產業未來的中堅份子。

電通集團攜手成大投入永續人才培育，並於日前與成大產學創新總中心簽署合作意向書，雙方將會共同投入培育企業未來永續人才的計畫。首發合作是「電通永續之森 新世代數位公民計畫」，將於10月分別舉辦由中保科技集團、國泰金控、與新光三越出題的工作坊，依據產業類別不同分別聚焦各種產業永續議題，預計每場招募逾百名成大及各大專院校學生，由學生組隊參與課程、提案，並與企業交流深入了解問題，最後進行提案競賽，第一名的隊伍將可獲得50萬元的「落實基金」，用來啟動專案以實踐團隊的創意。

電通行銷傳播集團(dentsu)，為台灣市占率和影響力最大的行銷傳播集團，2022年電通聯手5% Design Action成立的全台首座永續傳播設計行動學院推動「電通永續之森新世代數位公民計畫」，透過工作坊與提案競賽的方式，提供學生深入了解企業永續策略作為，目標是在2030年扶植5,000名台灣大專院校學生養成永續傳播力，同時擴大影響1萬名以上台灣Z世代的永續認知及素養。