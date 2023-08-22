訊聯：萬事俱備，只欠東風

立院即將通過再生醫療雙法，訊聯早已準備好

實踐理性策略公關顧問有限公司證期雙分析師 鍾澄吉表示，近年來細胞療法逐漸成為顯學，有別於常見的藥物、標靶治療，細胞療法是拿好的細胞治療壞的細胞，更能對症下藥、解決病根；細胞療法主要分兩種，免疫細胞療法、幹細胞療法:免疫細胞療法主要應用在癌症上，幹細胞則有修復、增生的功能，主要用在器官、細胞的再生，如退化性關節炎、糖尿病足部潰瘍、燒傷等困難性傷口，幹細胞還可以分化為外泌體(Exosome)，外泌體相較於幹細胞，細胞存活度高很多，可以大量自動化收產，現在外泌體最大的應用領域是醫美，到2030年，全球外泌體市場年複合成長率達32%。

鍾澄吉指出，傳言九月即將在立院拚過關的再生醫療雙法，將會開放細胞針劑製造，將大大解放外泌體的使用限制；訊聯是國內幹細胞的王者，未來有三大想像力:第一，擁有全台唯一的細胞銀行，若再生醫療雙法通過，開放異體細胞來源，訊聯擁有龐大的基因資料庫；第二，訊聯不僅有幹細胞的研發、儲存能力，還擁有基因檢測，在南科還有通過GMP認證的CDMO工廠，可以自行生產出產品，一條龍細胞治療的整合服務；第三，今年下半年南科二廠會擴建，CDMO未來的量能會翻倍成長，CDMO的毛利率比臍帶血業務的毛利率好上許多，營收和獲利明年起都會帶來成長動能；第四，訊聯切入動物、寵物醫療市場，2022年台灣寵物總數已超過15歲以下兒童的總數，寵物醫療市場比想像中的還大許多。

全台唯一的細胞銀行，訊聯擁有龐大數據庫。業者/提供

訊聯兼顧本益比和本夢比，本益比來自與免疫細胞療法的龍頭長聖(6712)比價，長聖的本益比落在50-60倍之間，今年上半年，訊聯的獲利1.16元，全年獲利上看2元，股價還有不少空間；本夢比的來源是再生醫療雙法通過，開放異體細胞治療、胞器使用(外泌體)，幹細胞的應用將全面啟動，訊聯有龐大的數據庫，還有南科通過GMP認證的CDMO產線，訊聯早已準備好。

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