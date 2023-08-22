東海大學為學生提供長期住校解決方案 「長住型宿舍」增設性別友善廁所打造安心空間

東海大學致力於營造學生穩定且優質的學習環境，推出長住型宿舍方案，專為有長期住校需求的本地、海外同學提供居住的解決方案。為提升宿舍的舒適度，東海根據學生需求進行宿舍公共空間的改建，以打造繽紛多元的公共空間。

「長住型宿舍」提供單人、雙人和4人房型，室內配置實木家具、地板採用木質材料。寒暑假期間，學生們可以繼續留在原房間內，提供給需要長時間校內實習或居住的本地學生和國際生們一個穩定和安靜的環境。此外，男生宿舍的12棟和女生宿舍的4棟浴廁經過近期的改造，整體環境更加明亮整潔，並且特別考慮到家長和親友的訪問需求，同時在尊重多元性別認同的前提下增設了性別友善廁所，進一步提升宿舍的舒適度和便利性。所有改造費用皆由校友們通過TEFA捐贈，同時由開務聯合建築師事務所免費提供設計支援。

東海大學「長住型宿舍」提供單人、雙人和4人房型，室內配置實木家具、地板採用木質材料。圖／東海大學提供

東海大學學務長龍鳳娣表示，學務處在校友們的熱情支持下，致力於提升學生住宿環境的品質和滿意度。針對寢室內裝更換與整修、升級浴廁及公共廚房，都是希望學生有更好的休憩空間。同時呼籲大家珍惜這份來自於學長學姊們的愛心捐贈，以及各個部門行政人員和改建清潔團隊的辛勤付出。請大家共同保持宿舍的整潔和衛生，攜手營造一個舒適宜人的居住環境。

龍鳳娣指出，除了提供優質的宿舍環境，東海大學的自然風光也是舒緩壓力的理想場所。學生們在寒暑假期間可以持續留宿，且能夠在穩定且寧靜的環境中繼續學習，這對於長期實習或學業需求的同學們來說，不僅能省下來回搬遷的費用，時間上也更有彈性。東海大學會持續現代化大師設計的經典建築，保存歷史古蹟的同時，也提供同學一個舒適的生活空間。