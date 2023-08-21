中式婚禮指標品牌齊聚高雄洲際酒店

獻上「穿越古今．幸福際遇」婚禮體驗展

全台最具指標性的中式婚禮品牌於上週末(18、19日)齊聚高雄洲際酒店，獻上「穿越古今．幸福際遇」中式婚禮體驗展，展覽現場由「嘉禮喜事」依循可追溯至西周的古禮「三書六禮」中「禮書」儀制，設計重現古代成親儀式橋段，同時融入「納吉」、「納徵」與「親迎」，透過展演方式呈現，搭配中式婚服品牌「藤薰定制」引入北京空運來台、總價值近千萬的宮廷式婚服，如復刻大都會博物館館藏文物、民國第一時尚名媛黃蕙蘭女士1932年的京繡百子圖平裁旗袍、明朝定陵出土的孝靖皇后紅素羅繡平金龍百子花卉方領女夾衣等，兩日活動共吸引上百對新人參與體驗。

高雄洲際酒店總經理羅嘉麒表示，近來觀察到南台灣婚宴形式有主題化趨勢，不僅有多元成家的西式長桌婚宴、日式和服主題婚宴，更有許多新人洽詢中式婚禮，希望能復刻穿越劇中男、女主角定情場景。非常婚禮執行長曾智煒也說明，以平台上全台新人籌備的方向來看，許多新人洽詢10到30桌的中、小型精緻婚宴，也呼應了目前婚宴精緻化的主流趨勢。因此高雄洲際酒店特別響應veryWed非常婚禮平台策畫，以「穿越」為主軸、線上線下整合的主題式婚禮體驗展，於高雄洲際酒店的宴會廳舉辦，場地亮點結合多媒體影音系統、高速網路無線寬頻接入、大型LED螢幕和自然採光的城市窗景，婚宴菜式更由「湛露」中餐廳名廚王欽正親手設計，以粵菜為基礎，精選本地優質食材如屏東黑豬、雲林烏魚子、黑羽土雞等，以龍蝦、鰻魚、羊肩排、鮑魚等食材獻上豐富主餐選項，為一場賓主盡歡的喜宴畫龍點睛。

婚禮體驗展現場由「嘉禮喜事」透過展演方式設計重現成親儀式，依循可追溯至西周的古禮「三書六禮」中「禮書」儀制，同時融入「納吉」、「納徵」與「親迎」。高雄洲際酒店/提供

「穿越古今．幸福際遇」中式婚禮體驗展也邀請頂尖婚宴品牌，「知百年Forever WED」為現場設計整體佈置，古典氣質的紅白粉色系鮮花與舞台的大器佈置，映襯隆重奢華感；「藤薰定制(台灣)中式嫁衣店」展出數件百萬掛皇婚紗，由現場模特兒穿著一針一線皆純手工打造的中式嫁衣，演繹復刻古代成親儀式開場。活動現場規劃熱鬧非凡的中式主題婚宴市集：來自網紅新秘Elenac的「Atelier De Wedding」團隊，提供五官諮詢及修眉服務；「瑪莎計畫婚禮顧問」精心策畫的音效以劇場式管理主持，氛圍隆重且盛大耀眼；「嘉禮喜事GAGA Wedding」用質感顛覆，以嶄新樣貌傳承婚俗恆久祝福；「陽春影像」帶領團隊以光影藝術呈現當天隆重畫面，多角度創造感動作品；喜餅界新星「吃完喜餅 Ture One」，與11家知名喜餅業者合作，在一盒禮盒中，讓新人與家人不須出門即可挑選喜餅；更安排「晴天旅遊蜜月教主-旺哥」的講座活動，帶領現場賓客前進歐洲蜜月，以主題式行程分享，根據新人不同需求分析，推薦蜜月旅行熱門指標的德國、瑞士、奧地利、捷克及義大利行程。

正在籌備婚禮的新人們參與婚禮體驗展不僅能深入了解禮俗傳統、汲取創意靈感，高雄洲際酒店保留限時婚禮體驗展專屬優惠，即日起至9月30日止，歡迎搜尋「高雄洲際酒店」臉書粉專私訊洽詢或來電07-213-2024預約，即享專案價每桌NT$22,800+10%(每桌10人計)，簽約再贈洲際專屬結婚書約、喜宴試菜一桌免費及加贈親友住宿ㄧ晚（限喜宴前一日或當日入住）等禮遇。