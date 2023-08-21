南山高中全國首創通用設計課程 接軌SDGs打造永續發展

在新北市創新教育加速器計畫支持下，南山高中首創高中生通用設計課程，並攜手台灣設計菁英協會、實踐大學進修教育部、台北市大直里共同跨界聯手實踐聯合國SDGs目標，打造高中生成為永續人才。

實踐大學12日舉辦「2023永續盃通用設計競賽」頒獎典禮圓滿落幕，為台灣首度進行高中生通用設計競賽，讓高中生利用通用設計的七大原則，進行空間或物件設計改造，南山中學校長蔡銘城、台灣設計菁英協會理事長陳鎔，中華民國室內裝修專門技術人員協會理事長陳文亮，實踐大學進修教育部主任紀秉誼皆應邀出席。由南山中學林芊語等七位同學勇奪該獎項，堪稱最大贏家，獲獎學生作品將於實踐大學進行連續展示。

UX設計指導、實踐大學教授與大直里長曹邦全共同指導學生提案。圖／南山中學提供

南山中學校長蔡銘城在頒獎時特別強調，通用設計的關懷精神就是永續的真正意義，未來將堅定向永續目標前進，而陳鎔肯定南山向下扎根的用心與遠見。準備申請大學特殊選才的林芊語表示，通用設計真是打開眼界，會為每一個人的需要做設計來當成最重要的理念。

南山通用設計課程也進行在地實踐，由遊人設計總監陳迺欣操刀，結合實踐大學進修教育部、和在地大直里共同規畫「SD永續設計工作坊」，邀請台灣各地優秀高中生，共同關心、參與在地公共事務，發揮影響力。現場除了針對獨特的大直里進行實地探查外，並有世和電廠說明企業ESG及綠色能源發展，要讓生活朝向更多實踐永續目標。

最終學生提出四項議題解決方案。由大直里長曹邦全與社創行動實驗吧創辦人黃彥閔及A4-UX創辦人涂政家進行專業講評，他們皆對高中生解決方案表達深刻印象且給予極大讚揚，曹邦全允諾要將學生的提案向台北市政府提議並落實。曹邦全表示，非常感謝工作坊打造讓青少年投入在地議題的平台，引領青少年走向在地，成為一個具有永續眼光的青年夢想家。

現場實際觀察大直培英公園。圖／南山中學提供

南山高浚祐同學說：「我很高興永續設計工作坊讓我能深入討論及參與公共事務，大家一起討論在地議題，腦力激盪去想出解決方案，真是太酷了。」