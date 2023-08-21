「修業安人」研討會啟幕 結合商業智慧與幽默

典傳智慧知識工作有限公司與BNI長安鈦金分會合作，日前共同舉辦了一場精彩豐富的「修業安人」研討會，吸引創業者、企業領導人與高階主管參與。活動主軸聚焦在企業經營、創業歷程和人才培育，運用《論語》中的「修己安人」為寓意，以期透過互相交流提高自身經驗，進而帶回自有產業與公司與更多員工夥伴分享。

研討會的主要精神在於學習新知、經驗分享以及人際交流。來自不同行業的專業人士帶來一系列專題講座和高峰對談，讓參與者能夠深入了解商業運作的種種奧秘。精彩的案例分享和幽默風趣的演講引發現場觀眾陣陣掌聲，場面熱鬧非凡。

脊椎專家鄭雲龍，融合專業知識與生動演講，分享他的創業成功之路。PSK肌膚保養品牌總經理鄭桂明則講述，如何引領公司從傳統經營到成為電商的典範，並參與經濟部計畫成為台灣美妝代表品牌。典傳教育長林惠蘭分享結合心理學理論與中國哲學的管理思維，培訓人文教育與企業成長，讓理論與實務融合。

脊椎專家鄭雲龍演講畫面。圖／典傳智慧知識公司提供

活動現場，創業家林先生興奮表示：「這場研討會對我個人和事業都有莫大的幫助，讓我更明確知曉未來的發展方向！」另一位創業者黃先生則分享：「這場研討會讓我收穫良多，尤其是主講人們的分享，讓我對企業經營有了更深刻的理解，演講內容非常實用，現在我針對企業經營有了更清晰的思路。」

PSK肌膚保養品牌總經理鄭桂明與典傳教育長林惠蘭。圖／典傳智慧知識公司提供

該次活動在有『非常CEO』稱號的特智有限公司創辦人俞海晴主持帶領下，連同三位主講人：身體智慧有限公司鄭雲龍執行長、牧人企業有限公司鄭桂明總經理和典傳智慧知識工作有限公司林惠蘭教育長，在充滿夏日熱情的氛圍中與業界精英深入交流。目前活動得到廣泛好評，相信這樣的研討會將在未來持續舉行，為更多企業家注入智慧與活力！