教保啟航論壇 育達科技大學登場

教保趨勢與思維、握霧拏雲、迎接未來

育達科技大學幼兒保育系與社團法人台灣永續發展教育協會共同於112年8月19日(六)假育達科大國際會議廳主辦「教保啟航論壇」，以「教保趨勢與思維 握霧拏雲 迎接未來」為主題，國內北中南各縣市之教保服務機構經營管理及實務工作者170人共襄盛舉，希望透過促進學界與業界的跨界交流激盪，為台灣教保服務機構的經營管理把脈找到最新趨勢和方向，克服現今詭譎多變的挑戰。

教保啟航論壇全體與會貴賓大合照。圖／育達科技大學提供

本次論壇共安排四場專題演講，分別邀請育達科大幼保系簡宏江副教授主講「教保經營管理的新思維」、中華民國兒童教保聯合總會簡明珠總秘書長主講「新教保政策新思維分析與對談」、育達科大幼保系李永裕助理教授主講「幼兒園與法俱進」、以及中華民國幼兒福利協會創會理事長王舜慶主講「三國策~淺談台灣私幼未來」，與現場與會的教保服務機構經營管理及實務工作者進行專題研討與交流。此外，本次論壇為增加與會者的交流互動，共安排5場平行會議，包含績效評估、課程領導、團隊共鳴效應、班級管理與正向思維、幼兒遊戲與營養健康等主題。

社團法人台灣永續發展教育協會林錦蓮理事長致詞。圖／育達科技大學提供

社團法人台灣永續發展教育協會林錦蓮理事長表示，論壇就是您談、我談，大家一起來談，目前政策瞬息萬變，面對整體幼教生態急遽變化，期盼本次論壇共同探討翻轉思維，碰撞智慧火花知而懂撥雲見日，唯有掌握趨勢發展，才能迎接旭日東昇的美好明天；創會理事長彭玉容更感性的說，幼教老師是站在第一線照顧全國的寶貝，照顧我們的幼苗，大家是國家很需要的人才，更要時時刻刻告訴自己是孩子們最需要的保母與老師，幼兒教育持續茁壯，社會會更和諧與進步。

育達科大人文管理學院龍清勇院長致詞時表示，很歡迎國內幼教先進來到育達，幼兒教育是社會富裕的根本，更是在為人類創造繼往開來之先機，期望在今天的論壇，在先進們的引導之下，若腦力激盪的結論與高教技職體系可以結合推動的部分，育達科大人文管理學院將全力支持，實務領域與教學一起推動，彼此相輔相成，讓台灣幼兒教育的制度、品質及參與的教師們，更上層樓，好上加好。

高雄科技大學黃世鈺教授致詞。圖／育達科技大學提供

高雄科技大學黃世鈺教授表示：永續教育的目標就是提供大家終身學習機會，讓我們的教育永續，今天我們的聚會有三代同堂的幼教老師，藉這機會大家可以互相學習，一早與大家一起來到育達校園，校園之美讓大家非常驚艷，回想當年育達王創辦人廣亞博士，在創設育達高中幼兒保育科的時候，以非常謙虛的精神，幾乎向全台灣幼教耕耘者諮詢過一遍，所以育達教育體系在台灣幼教環境中培育出非常多的幼教人才。

育達科技大學幼兒保育系簡宏江主任建立幼教職場的幸福感演講。圖／育達科技大學提供

育達科大幼保系簡宏江主任指出：幼教是一個很幸福的產業，在幼教產業工作的老師站在幼兒照顧第一線，有快樂的老師，就會有快樂的孩子；而育達科大幼兒保育系專業教室設備與師資齊全，歡迎全台幼教老師，來到學校學習與指導，努力創造幼教大未來。

育達科技大學吳菊校長表示：在育達科大王育文董事長支持與歷任校長及主管們的努力下，學校在幼兒教學環境與教育上，投入非常多的資源與心力，已打造出一座完整的幼兒教育學習基地，育達科大也願意參與成為台灣幼教領域學術領頭羊的角色；近年來育達校園裡已成立廣秀森林幼兒園，同時接受政府委託經營新北市三多非營利幼兒園及苗栗縣後龍非營利幼兒園，頗受家長喜愛與好評，而校園內設立幼兒園，不僅活化校園空間，也提供校內教職員工友善的托兒場所，並服務附近居民的需求，而校外所經營的非營利幼兒園，也可以安排幼兒保育系學生實習、教師研究指導等，使大學及幼園的資源互相流通；另外育達校園環境優美，空間寬敞，交通接駁與停車都非常方便，各系專業教室與設備豐沛，歡迎各協會與團體接洽與產學合作，一同運用學校軟、硬體資源，共創美好的未來。