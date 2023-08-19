長庚大學x嘉碩生醫產學合作對談 舉辦智慧醫材與創新材料技術發表

近年來，創新醫療設備逐漸成為各大廠商積極投入的潛力產業之一，因應全球疫情，更加速推動精準健康產業躍升為我國產業發展的重點標的。18日由長庚大學主辦，教育部、國家科學及技術委員會協辦；以及國立臺灣大學、國立臺北科技大學、國立臺灣師範大學、明志科技大學、臺灣大學系統科研產業化平台、臺灣國際產學中心科研產業化平台共同協辦的「智慧醫材與創新材料技術發表」，於北科先鋒國際大樓三樓舉行。

智慧醫材與創新材料技術發表會主講者合影。圖／李水蓮

長庚大學技合長陳敬勳表示，智慧醫材與創新材料的結合，將帶來新材料的發想與應用，尤其氣候變遷越來越劇烈下，未來在碳排量與成本的要求下，創新材料將扮演更重要的角色。期待今天的產學對談能激撞火花，對國家醫材發展帶來正面的影響。

國科會產學及園區業務處吳醒非專門委員，期許未來跨校跨平台的產學技術合作能整合及Total Solution，促成產學合作成果豐碩，對產業有更大的商業效益。圖／李水蓮

嘉碩生醫董事長黃鈺同（中）與長庚大學生物醫學系教授王永樑（右）進行精彩對談。圖／李水蓮

開場序幕特別邀請嘉碩生醫董事長黃鈺同與長庚大學生物醫學系教授王永樑、DIGITIMES研究中心分析師林欣姿進行一場產學合作對談，分享產學合作成功案例。國科會產學及園區業務處吳醒非專門委員亦到場致詞。此外，邀請國科會科研產業化平台聯盟學校老師和與會人員分享創新生醫及醫材技術，探討醫材產品在設計開發過程中結合智慧科技應用，提升國內醫療器材產業競爭力。

受到Covid-19疫情、醫護人力短缺、高齡化等影響下，國內近年來帶動生醫及科技領域數位轉型與智慧醫療快速發展。尤其在COVID-19檢測，透過智慧化的快速檢測技術，可以更加高效地進行病毒檢測，迅速判斷患者是否感染，以提供適當的醫療措施。再者，AI、大數據、物聯網、5G、雲端運算、邊緣運算等科技應用協助提升醫療效率，更推動醫療走向更精準與個人化的醫療服務，包含遠距醫療、行動醫療等將蓬勃發展，未來醫療將逐漸走向以患者為中心的醫療服務。

嘉碩科技董事長黃鈺同呼籲，希望政府重視生醫產業人才培育，也能像半導體研發人才培育提升到國家關鍵人才培育戰略。圖／李水蓮

嘉碩科技董事長黃鈺同，在學術與產業領域都有著豐富的經驗，經歷多年的壓電材料、生醫感測分析和智財規劃等領域的研發工作。同時身為嘉碩科技技術長兼董事長，他的領導和創新推動了公司在智慧醫療產業的發展，並積極參與產學合作，探索前瞻技術應用。

長庚大學教授王永梁強調，產學無縫接軌，完全體現學用合一的理念，為台灣生技產業培育學用兼備的人才。圖／李水蓮

王永梁教授在生物醫學領域擁有豐富的經驗，曾在美國肯塔基州大學和德州大學醫學院進行博士後研究。作為長庚大學生物醫學系教授，他在微生物學、分子病毒和生物化學等領域的研究取得了多項重要成果，並積極參與產學合作，致力於開發快速檢測病毒的新方法。

雙方對談中，黃鈺同和王永梁分享他們在產學合作過程中的心得和經驗，並共同探索如何透過產學合作推動醫療科技創新，提升醫療品質。2023年4月初嘉碩生醫與長庚大學『簽署合作備忘錄』，共同培育人才。曾在嘉碩生醫實習的學生，一畢業即無縫接軌成為嘉碩研發部的生力軍，嘉碩生醫愛才惜才，支援學校共同指導學生論文，讓學生發表了兩篇國際論文，完全體現學用合一的理念，為台灣生技產業培育學用兼備的人才。

王永梁強調，生技畢業後的學生與生技業有很大Gap，人才培育非常重要。學校鼓勵學生參與企業產品研發、接觸多元產業環境，瞭解生技研發端與學校實驗室授課技術的差異。王永梁說，台灣有好幾個產業傲視全球，其中半導體供應鏈更是受到全球仰賴，如何將生醫產業提升到國家人才培育戰略，發展精準防疫產品與拓展國際商機，將防疫成功模式推向全球。

黃鈺同表示，近三年新冠病毒疫情肆虐全球，檢測新冠病毒的抗原跟抗體檢測為市場剛性需求，生醫技術的應用場域競爭對手都是全世界很大的廠商。2020年嘉碩生醫與長庚大學醫學院教授王永樑產學合作，針對抗原、抗體檢測進行研發。僅僅兩年就開發出3個產品原型及發表2 篇國際論文，包含 COVID-19 抗體檢測晶片試劑、呼吸道融合病毒、人類間質肺炎病毒等產品研發，雙方聯手，將產學合作的效益最大化，驅動台灣生醫產業發展。

長庚大學張煥宗教授指出，從小分子、茶葉、咖啡、薑等廢棄物合成碳點，可廣泛於新能源、癌症、抗菌、感測器等應用。碳奈米囊泡可包覆多種類型的抗生素、且無細胞毒性、生物相容性高。

圖／李水蓮

臺北科技大學資訊工程系教授兼任國際長白敦文教授強調，透過DNA甲基化大數據資料庫、健保大數據、個人疾病歷 史紀錄、疾病基因資料庫及AI核心技術開發甲基化生物標記分析系統。可提供最適合之癌症診斷套件、以及提供最佳之精準預防醫學。圖／李水蓮

當天並邀請到多位講者，包括長庚大學張煥宗教授的「碳點藥物之過去與未來」；臺北科技大學資訊工程系教授兼任國際長白敦文教授的「由液態檢體之DNA甲基化生物標記用於癌症精準預防-以膀胱癌癌為例」；臺灣大學教授林宗宏的「自供電感測元件於穿戴式裝置的應用」；明志科技大學副教授許定洋的「醫療管路冷凝水之研究探討」；以及臺灣師範大學教授許振傑的「創新紅外線消融刀及磁控定位消榕術」等跨校、跨領域學者的精彩議題，期待為智慧醫材與創新材料，驅動創新，共創永續未來。