「新價值・壯世代」55+友善就業論壇 探討創造長壽經濟新價值

相較於歐美、日本、新加坡、韓國等國，台灣中高齡勞動參與率相對來得低，如何把高齡勞動力留在職場，成為台灣改善產業缺工現狀的重要解方。勞動部部長許銘春於今(18)日出席勞動部高屏澎東分署銀髮人才資源中心舉辦「新價值・壯世代」55+友善就業論壇，並向現場120位企業與人資代表溫情喊話，企業主應該打開心胸、調整用人心態，多進用職場經歷優秀的「壯世代」。勞動部推出「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，今年也計畫3年投入98億元，預計幫助30萬名壯世代進入職場，讓他們成為台灣產業重要關鍵人力。

許銘春表示，3年後台灣將進入超高齡社會，每5個民眾就有1人超過65歲，隨著扶養比不斷提高，對於台灣經濟、社會發展將會帶來巨大挑戰，須嚴肅面對此課題。她強調，台灣45歲至64歲中高齡勞動參與率64.7％，雖然比歐美、鄰近國家來得低，但卻有相當大的開發空間，若相較於日本84％，台灣尚有20個百分點的成長空間。

勞動部部長許銘春期許企業改善職場環境，打破業界傳統僱用思維，盼能號召30萬壯世代大軍，為台灣產業儲備最重要的人才庫。圖／高屏澎東區銀髮人才資源中心提供

擔任講者的楊君琦分析「長壽經濟轉型與勞動市場變化」趨勢時表示，台灣面臨扶養比過高問題，當高齡化、少子化產生人口結構改變勢必會帶來商機，如嬰兒潮、X世代為主壯世代，已成為當前消費主力，並掀起銀髮龐大市場，如提供全齡科技產品、提升生活品質的消費性醫療產品，以及滿足繼續發展需求的教育文化產品。

在企業實例分享中，中國鋼鐵行政部門副總經理黃一中指出，中鋼每年約有300至500人屆齡退休，從101年起建立退休人才庫計畫，加大傳承力道。

全球最大單一鍍面鋼廠、燁輝總經理張振武強調，企業推動友善職場，若無法結合公司治理則無法持久，所以燁輝結合公司治理、打造安全第一的7S職場環境、推動多元溝通與員工福祉、落實員工家族關懷與健康照顧、鼓勵不怕犯錯員工、永續傳承培養專業人才、營運流程簡單化與效率化，才能有效執行「以服務推動友善職場」。

經營摩斯漢堡的安心食品服務人力資源部部長吳欣容分享，摩斯進用熱心、和善強烈特質的媽媽級員工，而造就現今摩斯貼心服務主要基礎。而中高齡員工很適合做收銀台服務，因為他們擅長與顧客互動，能提升顧客滿意度，且展現投入職場的更多價值。

寒軒大飯店總經理張惠𨩖指出，寒軒聘用的中高齡員工占1/3，這些經驗豐富、充滿熱忱的資深員工穩定又細膩，能提供旅客超過預期服務，創造飯店獨特價值，而且寒軒也接受勞動部、銀髮人才資源中心輔導，以及職務改善後，才能任用中高齡員工。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，為因應勞動人口老化議題，高分署於105年成立高屏澎東區銀髮人才資源中心，主要倡議社會各界對高齡勞動市場的正向積極做準備，截至今年八月已走訪近9000家企業，目前已累積超過2200家企業成為銀髮友善企業，協助許多優秀銀髮人才重返職場，為企業注入更多經驗傳承精神。

高屏澎東區銀髮中心持續推動銀髮人才運用服務，歡迎有意願重返職場的銀髮人士，或有意願聘用銀髮人才的企業多加利用。