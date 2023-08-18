聖州企業獲第五屆海外僑台商組品牌金舶獎 宣告將回台擴大設廠

由中華民國全國商業總會主辦的「第五屆品牌金舶獎」昨（17）日進行頒獎典禮，聖州企業在海外僑台商組的選拔中脫穎而出，獲得殊榮，企業理念及經營成果再次獲得肯定．得獎企業也在8月15日上午接受蔡英文總統接見，她也特別感謝所有得獎企業精進專業、用心創新的精神，為台灣帶來進步的力量。

聖州企業旗下品牌3D®引以為傲的卡固立體汽車踏墊，採用精密量測儀器，依汽車底盤量測取得完整車型數據，並由專業團隊進行設計，建立每款汽車踏墊之3D立體模型，透過自動化CNC雕刻開模，打造專車專用立體汽車踏墊．在經營、服務與製程上，聖州也用行動布局；累積全球多年車型開發經驗，開發車款高達上千輛，居全球前三名，其底層更是使用榮獲四十二國專利技術認證的MAXpider®神爪技術，包括FORD、KIA、NISSAN等車商或經銷商，均將其列入選配商品。

第五屆品牌金舶獎得獎企業於15日獲蔡英文總統接見，聖州企業的設計、製造獲全球汽車製造企業青睞，讓台灣品牌成為世界之光／聖州企業提供

品牌金舶獎的頒發象徵著臺灣中小企業品牌國際輸出的啟航，更期共創臺灣與僑臺商品牌企業經營的雙向對口新里程碑。秉持著創新、堅持、誠信三大核心價值，聖州企業持續探究汽車周邊配件的無限可能，前瞻思索完美結合安全效能與生活美學，期許能持續開發多款汽車週邊用品，全方位滿足車主行車安全與休閒玩樂的各種需求。

聖州企業創辦人楊明舜董事長展示3D®引以為傲的專車專用3D®卡固立體汽車踏墊／聖州企業提供

受中美貿易戰影響，中國出口的商品進到美國關稅變高，也讓聖州企業積極佈署將中國昆山廠移回台灣，並在屏東大慶工業區買下14公頃的土地興建智慧工廠，並預計於2023年底陸續啟用．導入數位化、自動化生產流程，用數據統合，作為經營管理的依據，無論車型數據取得、原物料研發、模具設計與建模，進一步到品牌打造、全球通路拓展等，也期望能為地方青年創造更多工作機會，振興經濟，促使地方蓬勃發展。