手上沒AI會變成「大谷躺平」

AI加持，相關概念股齊揚

實踐理性策略公關顧問有限公司證期雙分析師鍾澄吉指出，近期台股的市場熱度幾乎就圍繞著兩個英文字母：「 AI」，凡只要跟 「 AI」沾上邊的公司，例如：廣達、緯創、營邦、群翊等，股價莫不飆升，但細究其2024年AI伺服器供應鏈營收占比，僅有四檔大於20%以上，分別是川湖39%、勤誠37%、緯穎27%、廣達22%。

鍾澄吉表示，上述四檔股價大漲致使股價偏高與本益比偏高，相對地投資效益就將打折扣，而其他隱藏性的AI概念股，則開始積攢人氣冒出頭，其中華電靠著線纜可自動AI修復的技術，受法人青睞接連買超，加上其股價淨值高達38.14元，也是長線布局的大好機會。

華電第二季獲利 EPS 0.7元，年增133%，上半年累積獲利已達 1.12元，除訂單滿載營收暴增外，接下來的第三季也是華電的獲利高峰，因其業外轉投資事業獲利頗豐，潛在貢獻超過二個股本，再加上華電持有北部重點區域的龐大土地資產，初估市值高達500億元以上，妥妥地為低調的王者，後勢可期。

法人預期在下周三8/23美國輝達Nvidia公布財報前，相關的「AI概念股」仍將是熱鬧滾滾，分析師預估，華電今年獲利會挑戰歷史新高，EPS 高達2.8~3.0元。

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