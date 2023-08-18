首創訂閱制會員~提供生活體驗 數位科技解決旅遊痛點

疫後瘋旅遊!據交通部統計，去年全台觀光旅館、民宿，每晚均價皆創下近年新高，同時民眾仍習慣在假日出遊，旅宿更加供不應求，持續推高住宿房價。為解決國內旅遊消費及供應兩端的困境，全台首創訂閱會員制的「Onetrip 玩趣平台」導入數位管理，率先提供平台VIP會員，可無限次預訂住房服務，藉系統化掌握旗下會員及合作旅宿的數量平衡，提供VIP會員全年旅宿隨你住，讓說走就走的

全年任你玩!「Onetrip 玩趣平台」。玩趣平台/提供

適逢連假在即，瀏覽訂房網站上平日兩千有找的旅宿，可能已漲至五張千元大鈔，消費者多只能被迫提高預算、買單或放棄出遊計劃。Onetrip旗下會員則受惠於繳交固定訂閱費用，可不受限平、假日影響，平台上特色旅宿任挑，只要房源仍有，即可預定出遊，正式告別浮動房價。

同時，Onetrip強調，為避免付費會員服務使用權益，平台運用數位科技，透過智慧自動化程式，即時比對會員與房源數量；如出現房源緊張，系統除立即警示管理者外，亦會同步啟動暫緩入會機制，直至房源足以服務訂閱會員後才重新開放，付費會員完全不用擔心會員人數擴張而無法預訂問題。

全年任你玩!「Onetrip 玩趣平台」。玩趣平台/提供

此外，考量目前許多中小型旅宿業者數位化程度有限，除提供合作房源上架該數位平台，Onetrip亦打包數位行銷服務，協助業者投放社群廣告，並輔導合作旅宿針對淡旺季營運成本進行評估且合理訂價；加上該平台擁有整合消費群眾的優勢，成功爭取到多家觀光勝地的知名旅宿認同，在平台一上線，就選擇加入。

由於不同地區旅遊淡旺季不盡相同，此次透過『新創』結合『數位』，提供穩定費率方式提升出遊意願，避免因浮動物價造成消費者必須退而求其次。Onetrip表示，平台期許以消費者為主體，藉由科技工具解決民眾旅遊痛點，同時協助旅宿業者數位轉型；依目前平台成長速度，半年內目標會員可達千位，未來更可分析消費族群輪廓，推動精準推薦與行銷，並拓展更多生活體驗範疇提供給VIP會員，創造三方皆贏！