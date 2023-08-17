忠欣攜基隆市輔大聖心高中 簽署TOEIC Bridge測驗校園計畫協議

基隆市輔大聖心高級中學攜手TOEIC Bridge測驗台灣區總代理忠欣公司於今(17)日舉辦TOEIC Bridge School簽約儀式，由輔大聖心高中校長孔令堅和忠欣董事長邵作俊共同簽署，並由基隆市議長代表余秉彧秘書，以及教育處代表李康莊課督見證。雙方皆期待借重彼此專業提升學生英語能力，致力培育更多具備流利雙語溝通力的國際人才。

孔令堅表示，輔大聖心中學相當重視學生英語學習，自國小即依照學生程度規畫適合學習的級別，提供良好英語學習環境；中學持續規畫國、高中六年一貫英語學習計畫，循序漸進提升學生英語能力，不僅在生活中能流利運用，今年九年級學生會考英文精熟比例更占四成以上。

輔大聖心高中國際教育組鄒靜芬組長說明，自今年起，學校將TOEIC Bridge測驗規畫入七年級、八年級、九年級英語科彈性課程，並將TOEIC Bridge測驗做為七、八、九全年級學生的英語能力評量，讓老師不僅能從成績中了解學生英語能力，達到適性教學，更能清楚掌握學習進度，有效強化學生優勢、補強弱勢。李康莊肯定輔大聖心高中引進TOEIC Bridge測驗，提供基隆市學生能與國際接軌的英語學習環境，進而提升基隆市的國際競爭力。

目前忠欣已與多所中學簽訂 TOEIC Bridge School ，透過校園計畫將更生活化的英語學習帶入校園，TOEIC Bridge測驗以日常生活、校園情境英文互動為測驗題型，提升校園師生體驗日常溝通英語力。透過TOEIC Bridge校園計畫的產學雙方合作，有助於提升台灣學生的國際競爭力，打造師生雙贏局面，共造美好的英語課堂風景。TOEIC Bridge測驗校園計畫可查詢：https://www.toeic.com.tw/school/