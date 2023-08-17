台灣最大規模！北科大主辦國際PBL工作營 5國80菁英學子實作交流

台灣PBL規模首見！北科大擴大辦理疫情後第一場大型國際PBL（問題導向學習）工作營，9日至16日邀集日本、越南、泰國、美國等多所國內外夥伴盟校，合計80位各國菁英學子，於北科大展開國際實作交流，為學生打造跨越國界、多元激盪的深度學習體驗。

北科大主辦2023國際PBL工作營，閉幕式貴賓合影。圖／北科大提供

北科大校長王錫福指出，這不僅是疫後第一場本校主辦的國際競賽，更是國內歷年來規模最大的國際PBL工作營，參與陣容包括：日本東北大學、大阪工業大學、九州工業大學，越南胡志明市理工大學、格林威治大學，美國加州大學河濱分校、加州州立理工大學及泰國法政大學，與北科大、中和高中等10所國內外學校。工作營目標在於鼓勵學生動腦邏輯思考、動手解決問題，培養學生以外語溝通、與跨國團隊合作的關鍵能力。

北科大主辦2023國際PBL工作營，閉幕式全體大合影。圖／北科大提供

大阪工業大學教授周虹表示，大阪工大自2013年起與北科大開展合作國際PBL，很開心今年見證本活動擴大為橫跨五國的國際研討會，同時結合競賽形式，激發群體智慧，這都要歸功於北科大的投入及努力。大阪工大這次共有12位學生參與，陣仗僅次於北科大，「看到大家竭盡所能，展現最好的自己，全心享受這場活動，更結交到來自更多國家的朋友。」

北科大國際PBL工作營結合競賽形式，各隊須共同設計能自動抓取紅色球、倒入指定區域的智慧自走車。圖／北科大提供

北科大研發長莊賀喬指出，身為中和高中校友，很榮幸本屆再次邀請到母校中和高中共襄盛舉，讓國際教育合作向下扎根。今年活動將五國學生混成分為10隊，每隊8人，要共同設計出一台智慧自走車，能於指定場地內自動抓取紅色球、倒入指定區域；透過8天的原型設計、試驗、材料採購及組裝，每隊都是多國分工、無不絞盡腦汁，學生合力設計的自走車，必須具備尋找目標、色彩辨識、抓取物體、到達定點、爬坡的多重能力。

北科大國際PBL工作營，第一名團隊合影。圖／北科大提供

來自大阪工大、就讀電子工程系大三的藤村春允，一直希望能到台灣旅遊，認識不同文化背景的同儕，他認為北科大國際PBL工作營是很難得的海外交流機會：「我負責Coding，跟這麼多國家的隊友一起研究、設計系統、克服辨色、連線等問題，這個體驗非常難忘。」也希望藉此結識更多國際朋友，甚至成為未來國際研究合作夥伴，有更多機會參與不同專案，獲得新觀點，豐富自己的視野。

北科大國際PBL工作營，第二名團隊合影。圖／北科大提供

北科大國際PBL工作營去年因應疫情改為線上舉行，北科大機械工程系學生顏奕航今年二度報名，「每天晚上都忙到9點」。他負責寫程式、一起組裝，與去年不同的是，除了能與跨國隊友實體討論，這次團隊設計的自走車以鋰電池供電，功率不足，爬過場地中間的高台之後，會影響到後續抓球、辨識顏色的能力，團隊齊心努力克服問題後，比賽時總算正常運行，拿下第二名。

參賽各隊無不絞盡腦汁，有隊員祭出綠色乖乖，希望自走車正常運轉。圖／北科大提供

九州工業大學國際副校長神谷亨於閉幕式表示，今年是九州工大首度率團參與北科大國際PBL工作營，感謝北科大研發處主辦如此意義非凡的國際活動，「大家一開始遇到的各種挑戰，最終都在團隊協力下一一克服，相信所有參與學生都能在這場深度交流中獲益良多。」

北科大副校長任貽均指出，北科大身為實務研究型的科技大學，率先全國發展國際PBL工作營，與多國盟校合作，訓練學生主動發掘問題，涵養國際跨域交流技能，實施十年來累計參與學生近300人次。期盼未來邀請更多國際友校、國際學子加入，共同發揚技職教育動腦創新、動手實作的特色精神。