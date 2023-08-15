後疫情時代首份家庭最愛品牌調查出爐
長期關注家庭消費權益，促進品牌與家庭相互了解的《未來親子學習平台》，於8月15日（二）率全台之先公布後疫情時代首份「未來親子2023家庭最愛品牌」網路調查，將家庭最常消費品項分為14類，並根據消費者對其知名度、好感度評分，評選出各類別首獎品牌，如下表呈現：
本調查由未來親子學習平台與遠見民意調查研究中心合作，透過有效問卷達1,065份，針對家庭在後疫情時代的品牌選擇思維，分析為五大觀察重點。
重點1：消費門檻較高的產品，皆為知名度廣、深耕台灣之進口品牌
綜合大型家電、綜合生活小家電、汽車都是消費門檻較高的商品，大部分家庭在消費時必定考慮再三、經過完整研究，才會做出選擇。從首獎品牌可看出獲得消費者青睞的，皆為兼具價格實惠與經營多年之長青品牌，品牌面向目標族群為廣度取向。台灣大學國企系EMBA教授林俊昇分析，進口品牌在打造品牌時，基本功會做得比國產品牌更足，從產品品質、服務強度、顧客關係全都納入考量。
重點2：有理念的產品，較能獲得家庭青睞
和X世代（指1965年到1980年出生）消費者重視「柴米油鹽醬醋茶」的務實消費觀相比，Y世代（指1980、1990年出生）、Z世代（1990年代中後期到2010年出生）更重視理念。品牌只要能說出動人的故事，就算商品價格較競品高，消費者仍願意掏腰包購買。
重點3：線上、線下全通路佈局，才能打動家庭消費決策者
疫情期間受社交距離影響，線上通路高速成長。如今疫情逐漸趨緩，體驗經濟回溫，但並未減緩線上通路的成長速度。品牌應該用OMO（線上、線下融合）策略，利用行銷科技讓消費者經過實體通路時，能收到手機促銷訊息，或是實體通路的陳設均和線上通路思維一致，使實體通路成為「品牌體驗中心」，才能全方位提供家庭消費者認識品牌，進而消費的機會。
重點4：社群與口碑行銷，對家庭選擇品牌有重要影響
無論各類品牌，民眾的前兩大資訊管道皆為「以往自己購買經驗」、「親友推薦」；第三管道多為「社群媒體上的網友分享」，可見社群在生活中的重要性。其中40歲以下者，消費的資訊管道較為多元，透過「名人／網紅／部落客推薦」、「影音頻道內容」而決定消費的也不在少數。
重點5：精緻、特色化，才能打動重視生活風格消費者的心
對於日用品生活常見，且能展現生活風格的商品類別（如綜合生活家電、文具書籍、環境清潔洗劑、家庭用紙、鮮乳），民眾的第一品牌會偏好較有精緻度、特色化或形象鮮明的品牌。至於連鎖速食與通路品牌（便利商店、量販賣場），民眾多就近選擇，以方便為主。兒童學習相關的品牌（連鎖補習班、兒童用品），多以長青品牌為主，可能其較高知名度的特性，口碑的因素應有其重要度。
「家，是幸福生活的起點。」未來親子學習平台社長許耀雲表示，期待透過此次「未來親子2023家庭最愛品牌」網路調查，了解家庭消費決策者與參與者對各種品牌的好感度、認知程度，讓品牌探索如何創造家庭更美好生活的新法，也使家庭進行消費時，可以為下一代做出更好的選擇。
更多調查資訊請參考「未來親子2023家庭最愛品牌」活動網站：https://parenting.cwgv.com.tw/event/favoritebrands/2023/