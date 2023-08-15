後疫情時代首份家庭最愛品牌調查出爐

長期關注家庭消費權益，促進品牌與家庭相互了解的《未來親子學習平台》，於8月15日（二）率全台之先公布後疫情時代首份「未來親子2023家庭最愛品牌」網路調查，將家庭最常消費品項分為14類，並根據消費者對其知名度、好感度評分，評選出各類別首獎品牌，如下表呈現：

本調查由未來親子學習平台與遠見民意調查研究中心合作，透過有效問卷達1,065份，針對家庭在後疫情時代的品牌選擇思維，分析為五大觀察重點。

重點1：消費門檻較高的產品，皆為知名度廣、深耕台灣之進口品牌

綜合大型家電、綜合生活小家電、汽車都是消費門檻較高的商品，大部分家庭在消費時必定考慮再三、經過完整研究，才會做出選擇。從首獎品牌可看出獲得消費者青睞的，皆為兼具價格實惠與經營多年之長青品牌，品牌面向目標族群為廣度取向。台灣大學國企系EMBA教授林俊昇分析，進口品牌在打造品牌時，基本功會做得比國產品牌更足，從產品品質、服務強度、顧客關係全都納入考量。

重點2：有理念的產品，較能獲得家庭青睞

和X世代（指1965年到1980年出生）消費者重視「柴米油鹽醬醋茶」的務實消費觀相比，Y世代（指1980、1990年出生）、Z世代（1990年代中後期到2010年出生）更重視理念。品牌只要能說出動人的故事，就算商品價格較競品高，消費者仍願意掏腰包購買。

重點3：線上、線下全通路佈局，才能打動家庭消費決策者

疫情期間受社交距離影響，線上通路高速成長。如今疫情逐漸趨緩，體驗經濟回溫，但並未減緩線上通路的成長速度。品牌應該用OMO（線上、線下融合）策略，利用行銷科技讓消費者經過實體通路時，能收到手機促銷訊息，或是實體通路的陳設均和線上通路思維一致，使實體通路成為「品牌體驗中心」，才能全方位提供家庭消費者認識品牌，進而消費的機會。

重點4：社群與口碑行銷，對家庭選擇品牌有重要影響

無論各類品牌，民眾的前兩大資訊管道皆為「以往自己購買經驗」、「親友推薦」；第三管道多為「社群媒體上的網友分享」，可見社群在生活中的重要性。其中40歲以下者，消費的資訊管道較為多元，透過「名人／網紅／部落客推薦」、「影音頻道內容」而決定消費的也不在少數。

重點5：精緻、特色化，才能打動重視生活風格消費者的心

對於日用品生活常見，且能展現生活風格的商品類別（如綜合生活家電、文具書籍、環境清潔洗劑、家庭用紙、鮮乳），民眾的第一品牌會偏好較有精緻度、特色化或形象鮮明的品牌。至於連鎖速食與通路品牌（便利商店、量販賣場），民眾多就近選擇，以方便為主。兒童學習相關的品牌（連鎖補習班、兒童用品），多以長青品牌為主，可能其較高知名度的特性，口碑的因素應有其重要度。

「家，是幸福生活的起點。」未來親子學習平台社長許耀雲表示，期待透過此次「未來親子2023家庭最愛品牌」網路調查，了解家庭消費決策者與參與者對各種品牌的好感度、認知程度，讓品牌探索如何創造家庭更美好生活的新法，也使家庭進行消費時，可以為下一代做出更好的選擇。

未來親子學習平台許耀雲社長期望本次調查能讓家庭消費者為下一代做出更好的選擇。圖/未來親子學習平台提供

更多調查資訊請參考「未來親子2023家庭最愛品牌」活動網站：https://parenting.cwgv.com.tw/event/favoritebrands/2023/