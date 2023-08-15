臺中榮總舉辦「五方聯盟產學媒合會」 推動產官學合作創新

臺中榮民總醫院於112年8月13日在研究大樓舉辦「五方聯盟產學媒合會」，此次活動由臺中榮總醫學研究部、國立成功大學、國立中興大學、國家科學及技術委員會所屬中部科學園區管理局及南部科學園區管理局攜手合作，共同舉辦的此次盛會，以促進產學媒合及研發創新，並激發產官學的深度合作。

本活動邀請國家科學及技術委員會陳儀莊 政務副主任委員、國立成功大學沈孟儒校長、國立中興大學詹富智校長、中部科學園區管理局 許茂新局長、南部科學園區管理局 蘇振綱局長與中華民國醫材公會全聯會何英獎理事長蒞臨，由五方機構首長代表簽署合作意向書，並由國家科學及技術委員會 陳儀莊政務副主任委員擔任聯盟啟動儀式之見證人，見證五方聯盟正式啟動。

本次活動共有兩場專題演講。第一場次演講由國家科學及技術委員會科技辦公室劉祖惠主任介紹「生技產業資源和國家政策的發展方向」，讓與會者更深入了解產業動態和未來趨勢。第二場演講則為「生醫產業新創實務經驗分享」，由已有豐富創業經驗之醫師及教授們分享自身在生醫產業之新創實務經驗。

此次活動也邀請30家企業共同參展，包含昆霖儀器、創甡生物科技、儕陞生化、睿生光電、東昕精密科技、可成生物科技、柏瑞醫、伊達醫療器材、歐承健、華碩電腦、瀛海矽康科技、全微精密、全日罩科技、芙姵爾生醫、賦智行雲科技、寶泓生醫、合錦科技、達勁生技、台灣恩寧、先見基因科技、普達康、明佑國際、強盛興、富貴醫療儀器、永英、優醫、宜彤彥科技、福濬生物、宏達益企業等，呈現各家公司醫療儀器各項先進產品，提供業者與醫界在新型器材開發、設計、運用與推廣，提供最佳媒合場域，可望加速智慧醫材產品開發，成為重要的創新研發基地。

下午的活動也豐富多彩，包含主會場、展覽區、Pitch舞台、洽談區以及海報區等多個區域，五方聯盟的新創團隊也在此展現了他們的創新成果。展覽區展示了廠商的攤位，讓參與者能夠深入了解產業最新進展。Pitch舞台則提供了廠商進行媒合的機會，展示各家的創意和產品。同時也設置洽談區供與會來賓進行更深入的合作交流。

台中榮總陳適安院長指出，這場盛會彰顯了產官學合作的重要性，為台灣的生技產業帶來更多創新動力。臺中榮總醫學研究部、成功大學、中興大學、中科管理局及南科管理局將攜手合作，促進跨領域的知識交流，推動更多優秀創新項目脫颖而出，為產業發展注入新契機。