海大校長許泰文獲邀擔任美東華人學術聯誼會年會主題演講人

美東華人學術聯誼會(CAAPS)第48屆年度會議於美國當地時間8月12日在法拉盛舉辦,今年度學術研討會主題為「新思維新觀念,迎接美好的未來」,由來自各地的學者專家暢談各領域的新知卓見,廣泛吸引美東學術界和工業界參與。國立臺灣海洋大學校長許泰文與新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology, NJIT)校長林竹進(President Teik C. Lim)一同受邀於晚宴擔任主題演講人,許校長並獲董事長林豐堡教授及會長錢一之教授頒發傑出領導成就獎。

海大許泰文校長主講題目為「2050年淨零碳排放計畫–離岸風電及海洋能源 (2050 Net Zero Carbon Emissions Plan – Plan for Offshore Wind Power and Ocean Energy) 」。離岸風電及海洋能源為臺灣在2050淨零排放目標下的重要關鍵戰略,臺灣海峽具有優越的風場條件,佔有全球80%的最佳風場,配合躉購費率政策,提供離岸風電開發商機。波浪與黑潮洋流更是全球第二大資源,要兼顧效益、做出適合臺灣的系統,必須用科學的方式瞭解周遭的海洋環境、搜集大數據資料、分析及學理研究。許校長並以海大為例,配合實體測試結合實際海況,研究發電機在海域抗颱抗浪及抗腐蝕能力、提高發電效率,更透過實務經驗培育出跨領域的人才。

美東華人學術聯誼會年會於美國當地時間8月12日舉辦。圖/海大提供

美東華人學術聯誼會為美國規模最大,最具影響力的華裔美國學術團體之一,1975年於紐約市成立,成員來自不同專業的學者或專業人士。歷年所舉辦的年會為各界學者提供學術科技的交流平台,皆吸引許多海內外高知名度的專家學者,該年會年刊自 2012年起榮獲美國國會圖書館收藏。

本屆研討會內容精采多元,演講專題包含了「多元教育與文化創新」、「生醫科技與健康人生」、「科技創新與應用」、「經濟成長與商業展望」及「都市計畫與交通」等精采內容。海大顧承宇副校長及航管系蔡豐明主任並分別於專題進行演講「臺灣防災技術創新與應用(Innovation and Application of Disaster Prevention Technologies in Taiwan)」、「探討亞太地區郵輪產業韌性與永續之關鍵屬性(Identifying the essential attribute contributing to the resilience and sustainability of the cruise industry in the Asia-Pacific Region)」,獲得許多迴響。