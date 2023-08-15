諾貝爾攜手德國光學大廠打造眼科新視界

3C產品在現代生活中的使用對眼睛造成影響是一個值得關注的議題，人們應該注意使用時間和方法，以減少潛在的不良影響，根據2022年WHO統計，全球約有22億人口具有程度不一的視力受損，台灣的近視人口比例更是佔全球第一，我國平均10人就有近9人近視，也因此衍生出越來越多雷射視力矯正的需求；再加上職場工作環境影響與老齡世代的到來，眼睛健康的醫療需求成為不可逆的趨勢。

致力於研究眼睛健康醫療的諾貝爾眼科機構於14日舉辦「開啟新視界」媒體茶敘，首次揭露產業發展藍圖，隨著民眾們的雷射矯正需求漸增，帶動眼周醫美等相關療程，諾貝爾醫療體系預計將於2024年底前完成眼科、醫美共30家眼科醫療機構與20家美容會所拓點計畫；同時旗下的管理顧問公司-諾貝爾視光科技更於今年7月宣布與富邦證券合作啟動上市櫃輔導計畫，全力拚IPO。

台灣演藝圈男神「小武哥」謝祖武出席諾貝爾眼科媒體茶敘活動。圖/諾貝爾提供

諾貝爾眼科過去除了以白內障雷射深受銀髮族群信賴，20多年來也積極推廣適合年輕族群的近視雷射療程，自2019年起更與光學大廠德國蔡司合作，全面換新機台，引進全新飛秒雷射技術，總院長張朝凱醫師表示「諾貝爾眼科非常重視流程認證，集團的宗旨就是提供給民眾最安全的技術，而德國蔡司也和我們擁有相同理念，雙方都理解彼此正在朝同樣的目標前進，也讓兩品牌合作起來如虎添翼。」據傳雙方於機台引進前就積極溝通，並為每位醫療人員都提供完整原廠的教育訓練；且團隊也會在使用後即時反饋使用情況，並由德國蔡司原廠協助排除及調整，優化實務應用的流暢度。

張朝凱院長及陳美齡醫師與家人向大家分享經驗。圖/諾貝爾提供

活動上邀請到諾貝爾眼科張朝凱院長與家人向大家分享經驗，諾貝爾醫療集團董事長陳美齡醫師也有感而發，「正因為我們對手術的效果及安全性有信心，才願意把效果分享給大家，且包含自己在內還有許多親朋好友都已經接受 SMILE及SMILE Pro全飛秒近視雷射手術。」，另外張院長與陳醫師的兩位千金都已從歐洲、美國留學回國，分別擔任醫務管理顧問與財務會繼顧問，14日活動上也現身分享諾貝爾眼科的轉變，除了導入管理系統讓診所效率大幅提升、診療流程標準化，同時也積極發展教育體系，希望能培育優秀人才加入醫療團隊，不斷進步為民眾再度服務下個20年。