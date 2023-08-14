全台業界首家！斯巴克集團取得國際職安衛生管理系統驗證

台灣各地政府近年來積極推動職場安全，包括衛生管理、作業環境、友善職場、工作家庭平衡等，望藉此提高公司競爭力並有助於尋找更多優秀人才。台灣清潔服務產業龍頭斯巴克集團長年來重視作業場所職業衛生安全，推動友善工作環境並重視員工價值，全方位的照顧讓團隊成為強而有力的鐵三角。

台灣清潔服務產業龍頭斯巴克集團事業範圍遍及全台，長年推動員工職場安全。圖／業者提供

斯巴克集團針對不同事業體進行員工訓練，強化知識技能並遵循職業安全法規，包括軌道事業群、站體事業群以及新事業群，從美化總統府、雪山隧道到火車都有斯巴克的身影，今年來更是跨足航空產業，與華航合作進行飛機清潔作業。

▲▼ 斯巴克集團業務涵蓋軌道、站體等事業，專業能力獲得各界青睞。圖／業者提供

▲▼ 斯巴克集團跨足航空業，為飛機進行清潔作業。圖／業者提供

面對客戶的需求，斯巴克導入不同領域之專業技術，不僅在疫情期間引進AI智能高效清潔及電梯消毒防疫技術，也曾攜手日本廁所診斷士，科技管理台鐵公廁。

為確保車站環境安全，斯巴克集團於手扶梯兩側安裝紫外線殺菌機。圖／業者提供

秉持品質、安全、法遵三大原則，斯巴克集團於112年6月通過由ISO國際標準組織匯集逾70個國家意見，所共同制定的最新國際標準「ISO-45001暨TOSHMS職業安全衛生管理系統驗證」，成為全台灣首家取得該管理驗證之清潔服務業者。

台灣斯巴克集團取得「ISO-45001暨TOSHMS職業安全衛生管理系統驗證」台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）副總經理鮑伯宇（右）頒證於斯巴克集團董事長林錦堂（左）。圖／李翊榛

頒證儀式貴賓合影 。圖／李翊榛

藉此次認證，斯巴克集團鑑別出利害關係人的需求與期望，包括業主、員工、供應商、客戶等，建構公司於職場上永續經營的實踐，更了解內部治理方向。董事長林錦堂表示，公司雖然不是上市上櫃，但於職安及員工健康方面都非常注重，旗下員工包括董事長本人都已取得AED及CPR認證並每年複訓，以此確保每一位員工的職場安全，並在需要的時候給予最及時的協助。

為了獲得「ISO-45001暨TOSHMS職業安全衛生管理系統驗證」，斯巴克集團利用三年的時間將職安系統進行調整、整合。董事長林錦堂表示，公司在職安系統尚未統整之前，總是會有一些不足之處，因為這項認證，也讓內部有了綜整的機會，未來會配合勞動部職業安全衛生署及勞動檢查機構推動各項職業安全衛生措施，建立並持續改善職業安全衛生之相關活動專案。

台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）副總經理 鮑伯宇 於頒奬儀式上致詞 。圖／李翊榛

另外，不同於台灣一般職場，斯巴克集團僱用弱勢族群的比例優於法規名額，50歲以上員工佔比高達57％，向不同族群提供就業機會，善盡企業責任。台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）副總經理 鮑伯宇表示，斯巴克集團持續提供中高齡工作者安全作業環境，透過系統化的職安衛管理，有效降低員工及其轄屬利害相關人之風險，成為世界級安全衛生標竿企業。

▲▼斯巴克集團今年承接下台南東區的街道清掃業務。圖／業者提供

1995年斯巴克集團創立之初，就秉持著專業、服務、誠信的經營理念，持續維持清潔服務業的產業領導地位，在重要評鑑中獲得產業最佳成績，未來將持續響應聯合國「2030永續發展目標」願景，攜手員工向前邁進。