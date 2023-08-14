展現業界翹楚風範 臺中科技園區、工業園區廠商攜手踏訪優良企業

經濟部積極推動企業間的交流與共學，日前由臺中港、潭子科技產業園區、臺中港關連工業區攜手眾多廠商代表，前赴標竿企業「亨將精密工業股份有限公司」參訪。該活動為中興大學電機系賴慶明副教授執行的產業園區輔導創新計畫，「標竿企業參訪」的歷次活動，透過學研單位與科技園區、工業園區廠商的緊密合作，產生共學、共好的凝聚力，帶動企業間的互相學習與成長，彰顯了促進業界交流的重要性。

經濟部加工出口區管理處中港分處洪維良課長說明，此次參訪標竿企業，是由臺中港科技產業園區理事長蘇金種、台中港關連工業區廠商協進會洪欽瑞理事長共同率隊前往，議題是目前大家最關切的低碳化與永續發展，共吸引40位來自區內各公司董事長、高階主管與第一線工程師全程參與，此舉旨在促進業界交流，探討行業發展趨勢。

參訪活動交流熱烈。圖/中興大學提供

參訪的標竿企業–亨將工業由賴凡農董事長親自分享，賴董事長介紹亨將為國內首家獲得碳足跡標籤認證的餐具廠商，不僅持有經濟部工業局的綠色工廠認證(GF0085)，更透過平時進行清潔生產的方式、不斷進行內部資源優化，以及導入外部稽核驗證系統，幫助呼應企業長期關注永續發展議題與企業社會責任（CSR）。此次參訪活動不僅具有實質學習意義，也有助於我國在2050年實現「淨零排放」永續環境目標。

參訪活動產官學界嘉賓雲集。圖/中興大學提供

中興大學電機系賴慶明副教授指出，透過標竿企業的卓越分享，有助於行業間彼此學習，過去的訪學行程從智慧製造、高端製程到低碳永續，透過不斷精進交流活動中，以貼近世界生產新潮流，同步呼應國家永續發展目標。未來中興大學將持續推動廠商交流，助力大臺中科技與工業產業園區經濟的持續發展。