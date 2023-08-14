苗栗大型徵才8/12登場 逾千民眾踴躍參與

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署主辦「2023年苗栗地區大型徵才活動」，今(12日)在竹南運動公園盛大登場，42家廠商提供逾1,700個工作機會，參與的台亞、聯嘉光電、京鼎等知名企業，祭出高薪及優質職缺且活動現場增設「疫後改善缺工擴大就業專區」，吸引逾千民眾踴躍前來參與。

勞動部勞動力發展署副署長賴家仁、立委陳超明、苗栗縣副縣長鄧桂菊、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局副局長胡世民、台灣總工會理事長花錦忠暨桃竹苗各工會理事長等貴賓均應邀參與盛會。

勞動力發展署副署長賴家仁致詞時指出，這場在竹南運動公園舉辦的大型徵才活動，邀請42家知名企業，包含服務業、製造業及半導體業，其中多家廠商釋出中高齡及高齡者友善職缺，包含製造業達田航太、服務業瓦城、寶雅等企業，其中瓦城招募外場經理，薪資上看60K，盼能吸引中高齡族群投入缺工行業。隨著疫後新生活展開，各行各業的人力需求也開始回溫，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，透過跨部會合作，從「獎勵勞工就業」、「鼓勵雇主進用」二大面向，「專案擴大就業獎勵」、「雇主補助」、「產業輔導」、「先僱後訓」、「參訓獎勵」五大措施著手，改善產業缺工問題，並設定「專案職缺」範圍及薪資標準等具體條件，提供「專案擴大就業獎勵」，經公立就業服務機構推介從事專案缺工工作的勞工，就業滿 30 日以上得領取每個月 6,000 至 13,000 元不等就業獎勵，最長 12 個月，鼓勵失業民眾投入重點缺工之工作。

參與徵才活動的民眾相當踴躍。圖/桃分署提供

苗栗在地立委陳超明表示，他感謝勞動部的協助，先後讓台積電、力晶電等高科技業進駐苗栗縣，為在地帶來非常多工作機會，也緩解各產業缺工情況，尤其是基層重勞力的產業以及高科技業，他希望透過徵才活動讓更多民眾開心就業、迎向幸福。副縣長鄧桂菊也特別感謝勞動部舉辦這場大型徵才活動，不但創造更多工作機會，也幫助苗栗在地「幸福企業」找尋人才，希望縣民們踴躍到現場找到最適合自己的工作。

桃竹苗分署長林淑媛表示為促進中高齡順利就業，勞動部已於112年5月啟動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，自今年起為期三年，預計每年至少增加10萬名中高齡者及高齡勞動力。依據不同年齡規劃對應策略並整合衛生福利部、教育部、經濟部等10個部會資源，共推動24項就業促進措施。其中包含繼續僱用補助、職業訓練補助、職務再設計與就業輔具之輔導及補助，透過多元的促進高齡就業措施，提高企業雇用意願，助中高齡族群重返職場。另外，銀髮人才資源中心於徵才活動現場積極向各大廠商宣達中高齡就業措施及補助，期收拋磚引玉之效，鼓勵更多企業加入「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，讓退休、待業中高齡有機會重返就業市場，促進中高齡及高齡勞動力再運用，協助壯世代族群找到事業的第二春。

當天活動除徵才專區外，同時也結合多元展售區、社會創新區、衣啟飛翔創客基地等，提供民眾當地品嘗當地特色小吃及手作體驗活動，另有賈桃樂學習主題館提供求職者履歷健檢及VR眼鏡360度職場全體驗，讓當天參加活動的民眾不但可以順利找工作，同時也體驗了豐富多元的活動內容。

想知道更多求職求才訊息，或是中高齡及高齡勞工想重回職場，桃竹苗地區各就業中心及銀髮人才資源中心，可提供協助，有興趣的民眾可至台灣就業通網站之「中高齡者專區」https://job.taiwanjobs.gov.tw/Internet/special2/middleage/index.aspx及「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺專區(special.taiwanjobs.gov.tw/internet/2023/newless/index.html <http://special.taiwanjobs.gov.tw/internet/2023/newless/index.html> ) 查詢，亦可撥打免付費專線0800-777-888洽詢。