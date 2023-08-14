73歲阿公職場續航 退休後再任水電職人

73歲蔡約瑟阿公，是從事鋼構工程30多年的工人，本想退休後可以過安逸悠閒的生活，沒想到卻因兒子的婚姻及財務問題，將他的退休金花費殆盡，約瑟阿公不得已只好帶著兩個年幼的孫子回到故鄉花蓮光復鄉，照顧93歲的老母親並養育幼孫；迫於情勢他必須面對再就業的現實，在勞動力發展署北分署玉里就業中心的幫助下，他重回職場從事水電工程，職場再續航，也解決了經濟的燃眉之急。

約瑟阿公回鄉後面對一家老小的經濟重擔，只能靠打零工勉強維持生計，今年3月他前往光復鄉公所申請清寒補助，碰巧遇到玉里就業中心駐點服務，他隨口詢問是否有合適他的工作。就服員深入了解他的家庭狀況及過去的工作經驗，推薦他應徵呂興工程行的水電配線工作；一開始，雇主呂老闆對約瑟阿公的年齡、健康和體力都表示擔心並未僱用；但由於工程量龐大急需人手，4月份玉里中心運用勞動部的補助計畫再度推介，呂老闆決定給約瑟阿公機會，錄用他上工。

在現場工作環境中，呂老闆耐心的向約瑟阿公介紹各種工地材料，他語重心長的說，今年錄用了三名員工，二名年輕人都嫌工作太辛苦不久就離職，只有約瑟阿公堅持下來！中高齡員工的優點就是勤奮及責任感，他們有豐富的專業知識和人生經驗，更能保障工程的品質順暢進行。

約瑟阿公目前已穩定就業4個多月，他非常感謝老闆僱用他，雖然過去的技術和環境與現在工作都有很大不同，但只要放下身段，重新學習水電維修、工地工程等領域，配合老闆的要求，他非常願意努力工作！能撫養兩個孫子長大並陪伴年邁的母親，他感到很滿足。

勞動力發展署北分署指出，高年級生的人生閱歷豐富、工作態度負責，但雇主往往受限於者體力、能力的既定印象對僱用中高齡者多有顧慮；勞動部為鼓勵雇主進用、保障中高齡者及高齡者就業權益，推動「中高齡者及高齡者就業促進法」；針對屆齡屆退員工提供「繼續僱用高齡者補助計畫」，企業最高可請領18個月的薪資補助，同時還可運用「推動中高齡者職務再設計服務計畫」排除高齡員工的障礙，幫助改善工作品質；針對即將退休員工，提供「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」，鼓勵企業為64歲即將屆退的員工提供職涯發展、就業諮詢、創業諮詢服務等退休後再就業準備相關措施，每一雇主每年最高補助50萬元。歡迎洽詢勞動力發展署北分署銀髮人才資源中心(02)7730-8878，或轄區各就業中心。