中國生產力中心推廣企業閱讀趣 強化人才資本

財團法人中國生產力中心(CPC)於11日舉辦「擁抱光芒閱讀趣系列活動」知識饗宴盛會第四場，CPC總經理張寶誠出席活動時表示，在智慧經濟時代中，無形資本中最重要的資本是人才資本。張寶誠說，20年前我國就通過「終身學習」法，希望學習閱讀風氣不僅僅是企業內、企業間，還希望推動全民的閱讀運動。

第四場「擁抱光芒閱讀趣系列活動」在孫運璿科技‧人文紀念館多功能講堂舉辦理，由CPC學習成長卓越經營服務團擬訂活動主題為「共好領導學 拋光鑽石人才」。活動現場聚集了百家企業共襄盛舉，共同關注後疫時代，企業在人才發展與組織成長的新課題。

中國生產力中心總經理張寶誠分享厚植人才資本的策略。圖／中國生產力中心提供

在現今變化迅速的全球化經濟環境中欲保持競爭優勢，企業必須面對逐漸複雜的人才運用與發展議題。而讓企業能保持現今及未來的成功，就維繫在不斷地變革創新與學習成長。

CPC學習成長卓越經營服務團團長陳美芬重點式介紹服務團之能量，搭配CPC中區服務處經理顏進芳以「從品質管理到卓越經營績效的人才養成記」為題，分享中部大甲地區知名餅鋪—裕珍馨食品公司如何讓企文深耕，經營「有福報的企業」，促使員工潛力發展至極限，進而讓該餅行在半世紀以來依舊成為受人尊敬、讓人感動與有社會價值的企業。CPC經理顏進芳分享，裕珍馨透過系統化工具，提升員工思考能力，讓現場問題不必要老闆親自解決，讓員工學會解決問題的能力。

透過本次知識饗宴也搭起CPC與企業更緊密的合作交流橋梁，進而協助企業從經營整體面思考人才管理與發展議題及解決方案，攜手推動整體產業的進步與永續發展，而活動則在台上與台下熱烈互動中圓滿結束。