醒吾科大夢想啟航訓練營 專業營隊多元學習

繼孩要幸福一夏相扶成長夏令營結束後，醒吾科大接續辦理夢想啟航訓練營，為期兩週的課程。課程內容多元化，讓參與訓練營的學員，讚賞課程非常有趣，還有為了出國比賽足球的學員來參加，增進自己足球的專業技能。

「夢想啟航訓練營」，參與學員自己動手做麵包，幫麵包塗上奶油。圖／醒吾科大提供

夢想啟航訓練營，由醒吾科大幸福烘焙工坊與表演藝術系，以及HSFC虎鯊足球俱樂部，共同合作。這次夢想啟航訓練營為專業營隊，共兩個班級，合計60名學員參與。分別為高年級主打表演藝術課，和低年級主打足球課，讓參與的學員學習到完整的專業課程。

「夢想啟航訓練營」，參與學員練習足球比賽，每位學員都積極搶球，誰也不讓誰。圖／醒吾科大提供

參與訓練營2年級藍思葦學員表示，媽媽看到夢想啟航訓練營的資訊，找她報名參加，覺得自己做麵包最好玩。參與訓練營3年級范元皓學員則指出，來參加訓練營是為了想出國比賽，覺得練習比賽和射門是最好玩的。

「夢想啟航訓練營」，參與學員歌舞劇，邊唱歌邊帶動作。 圖／醒吾科大提供

參與訓練營4年級李昕霓學員說：「8月份我最喜歡的課程，是比手畫腳課，因為可以和隊友們一起猜出，別人比出的動作，我覺得滿有成就感，很感謝茱麗葉老師，平時和她聊女團的事情。」

「夢想啟航訓練營」，參與學員MV舞蹈，大家動作整齊劃一。圖／醒吾科大提供

參與訓練營4年級張柏玨興奮表示，兩個禮拜玩了很多遊戲，他最喜歡第2個禮拜的星期四，因為有大富翁可以玩，還可以加分。老師他們有分成4組，有奧斯卡上下、戀愛組、文字工廠組，很多老師教他們舞蹈，很好玩。

這次舉辦的夢想啟航訓練營，專業營隊的課程內容，以醒吾科大幸福烘焙工坊，與表演藝術系的專業課程為主，包含烘焙體驗、麵包製作、MV舞蹈、戲劇表演及歌唱等課程，多元化學習體驗課程，提供學員優質的教室環境與設備，有助於每位學員的學習與成長。