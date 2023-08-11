青年職場體驗正當道－打造旅宿業職涯的新冒險

在這個充滿活力的時代，青年們正以前所未有的創意和勇氣，進入職場展開一場場精彩的冒險之旅，融合夢想與實踐的新潮流在職場中蔓延，成為引領未來的力量。這些有著鮮活創意的年輕人正在探索新的工作方式，挑戰傳統，打造屬於自己的理想職涯，他們不僅僅是工作的執行者，更是自己人生的策劃者。

為鼓勵青年們積極參與職場探索，教育部青年發展署與交通部觀光局合作，推出大專生從事旅宿業暑假職場體驗獎勵方案，由交通部觀光局旅宿網所列的合法旅宿業者，且為勞保投保單位，並於教育部青年署職場體驗網（https://rich.yda.gov.tw）刊登職缺並進行學生媒合；主要透過額外獎勵金的方式，鼓勵大專校院本國學生及僑外生運用暑假到旅宿業進行職場體驗，藉由熟悉旅宿業各項服務工作與技巧，累積實務經驗，儲備未來產業人才。

目前在金普頓酒店擔任服務接待人員的劉育廷表示，因為被酒店的環境吸引，因此這個暑假選擇到金普頓酒店裡的The Tavernist 餐廳體驗，起初剛入職體驗時對環境是很陌生的，但過程因為有同事前輩的帶領，現在也有機會到外場學習客人接待服務，遇到國外的的客人也能利用日常的英文去服務及介紹餐點，這也是劉育廷一個月中最印象深刻的體驗，也很感謝有這個機會來金普頓酒店工作。

劉育廷於餐廳工作檯調製客人飲品。 圖 / 劉育廷提供

另外，來自馬來西亞的林周穎，因為在職場體驗網看到本方案，感覺能夠在臺灣有職場的體驗學習非常有趣，也期望自己能夠突破自我嘗試新事物，因此選擇至趣淘漫旅臺南館，了解活動指導人員及旅宿業工作。周穎的主要位置是遊戲室的指導員，體驗過程除了要注意小朋友們的安全外，也要協助家長安撫小朋友，也因為本身具有開朗活潑的特質，體驗過程更能融入與小朋友們間的互動。

暑假限定的旅宿業職場體驗計畫，透過讓青年們深入體驗旅宿業的職場，掌握寶貴的職業技能和人際網絡，並提供交流媒合平臺，讓青年們建立起跨行業的人脈關係，開拓未來的合作機會。目前已有君品酒店、台北喜來登大飯店及福爾摩沙酒店等數百家知名旅宿業提供職場體驗機會，其中娜路彎大酒店、澎澄飯店及麗翔飯店等，更額外給予每月3,000元偏遠地區獎勵金，想在暑假期間了解旅宿業並實際體驗的同學，即日起可至教育部青年署職場體驗網（https://rich.yda.gov.tw）註冊會員，尋找職缺及投遞履歷，如有任何問題，可洽詢客服專線：02-7745-3870。