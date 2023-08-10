產業轉型升級 人才是決勝關鍵 iPAS能力鑑定 為產業補充近2萬名專業人才

為加速補充產業跨領域具實作能力之專業人才，經濟部工業局推動iPAS產業人才能力鑑定，依據產業人才能力需求，規劃6大專業領域21項專業工程師之初、中、高級考試，能夠客觀鑑別人才的專業知識力與實作即戰力，迄今已累積超過14萬人次投入學習，補充產業近2萬名合格專業人才。

經濟部工業局8月9日假台大醫院國際會議中心舉辦「人才領航，智慧永續-iPAS, Future Pass」活動，由經濟部陳怡鈴主任秘書、教育部劉孟奇次長與勞動部陳明仁次長等三位共同出席，邀請長期合作公協會，如台灣區電機電子工業同業公會、中華民國工業協進會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、臺灣機械工業同業公會、中華民國資訊軟體協會等代表共襄盛舉。活動吸引超過百家企業代表出席，藉由標竿案例分享及未來人才專題座談，展示iPAS產業人才能力鑑定在產學界的價值與影響力 !

經濟部陳怡鈴主秘為大會致詞開場，感謝跨部會、產業、學校一起為經濟部能力鑑定共同努力，創造亮眼成績。圖／工業局提供

經濟部陳怡鈴主任秘書表示，經濟部一直持續依據產業需求培育產業升級與數位轉型所需之人才，感謝公協會、企業與學校長期的行動支持與努力，讓iPAS產業人才能力鑑定穩定發揮鏈結產學策略功能，讓企業找到好人才，讓青年有更好的未來。

本次活動同時也邀請產學代表介紹其應用iPAS的具體實務案例，例如玟揚精密董事長嚴仕育表示，iPAS認證的人才能力辨識度相當高，該公司對於取得證書之求職者，會以平均薪資高於一般薪資水準的10%聘用，如果在職員工通過考試，也會頒發8,000元獎勵金，同時安排升遷及升等。臺北科技大學研發長莊賀喬則說明校方已積極根據業界所需之專業能力，調整教學並推動學生報考，目前已有高達1千多名學生於畢業前取得iPAS專業工程師證書，並透過產學合作媒合獲證學生至友達、欣興等知名企業實習並留任，青年畢業即就業，企業也對獲證學生讚賞有佳。

另外，活動中也安排探討培育永續發展關鍵人才的專題座談，由產、官、學各界代表出席。中鋼公司環境保護處吳一民處長表示，永續人才除可從公司內部專案執行及產學合作培養外，政府更可推動辦理人才培訓班與專業證照，以帶動產業達到淨零且低碳轉型。另大專校院校長紛紛表示，學校將配合政府政策鼓勵校內開設淨零相關課程，培育學生對於淨零知識養成；而工業局產業政策組顏鳳旗組長則補充，近期已積極邀集產官學研專家針對「淨零碳規劃管理師」之職能基準及能力鑑定相關作業進行規劃，未來上述專業人才進入產業後，將協助企業規劃建立各項淨零管理機制，以達成企業淨零碳排終極目標。

工業局連錦漳局長頒發獎勵金給予高分青年獲證者，期許青年進入職場發揮專業所學，為產業升級努力。圖／工業局提供

工業局局長連錦漳再次強調，「產業轉型升級，人才是決勝關鍵。」面對智慧化、數位化趨勢，政府在塑造未來產業人才能力上會扮演關鍵角色，也將持續了解廠商需求，建構專業人才培訓與鑑定機制，並打通海外人才管道，期望透過有系統的政策助攻，為台灣產業升級發展而努力。現今，經濟部工業局推動iPAS能力鑑定已獲得產學各界高度的肯定，絕對是產業篩選師級人才的首選，擁有iPAS證照也就等於取得了職場「快速通關」護照，歡迎更多企業、學校、青年一同推動與參與iPAS能力鑑定考試。更多相關資訊歡迎至「經濟部產業人才能力鑑定推動網（https://www.ipas.org.tw）」洽詢。