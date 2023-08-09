產業轉型升級 iPAS能力鑑定協助產業補充近2萬名專業人才

為加速補充產業跨領域具實作能力的專業人才，經濟部工業局推動iPAS產業人才能力鑑定，依據產業人才能力需求，規畫6大專業領域、21項專業工程師之初、中、高級考試，能客觀鑑別人才的專業知識力與實作即戰力，迄今已累積超過14萬人次投入學習，補充產業近2萬名合格專業人才。

經濟部工業局今(9)日假台大醫院國際會議中心舉辦「人才領航，智慧永續-iPAS, Future Pass」活動，由經濟部主任秘書陳怡鈴、教育部次長劉孟奇與勞動部次長陳明仁等三位共同出席，邀請長期合作公協會，如台灣區電機電子工業同業公會、中華民國工業協進會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、臺灣機械工業同業公會、中華民國資訊軟體協會等代表共襄盛舉。活動吸引超過百家企業代表出席，藉由標竿案例分享及未來人才專題座談，展示iPAS產業人才能力鑑定在產學界的價值與影響力。

經濟部次長主任秘書陳怡鈴表示，經濟部持續依據產業需求培育產業升級與數位轉型所需人才，感謝公協會、企業與學校長期的行動支持與努力，讓iPAS產業人才能力鑑定穩定發揮鏈結產學策略功能，讓企業找到好人才，青年有更好的未來。

此次活動也邀請產學代表介紹其應用iPAS的具體實務案例，例如玟揚精密董事長嚴仕育表示，iPAS認證人才能力辨識度相當高，該公司對於取得證書的求職者，會以平均薪資高於一般薪資水準的10％聘用；若在職員工通過考試，也會頒發8,000元獎勵金，同時安排升遷及升等。

臺北科技大學研發長莊賀喬說明，校方已積極根據業界所需專業能力，調整教學並鼓吹學生報考，目前已達1000餘名學生於畢業前取得iPAS專業工程師證書，並透過產學合作媒合獲證學生，安排至友達、欣興等知名企業實習並留任，青年畢業即就業，企業也對獲證學生的表現讚賞有佳。

另外，活動中也安排探討培育永續發展關鍵人才的專題座談，由產、官、學各界代表出席。中鋼公司環境保護處處長吳一民表示，永續人才除可從公司內部專案執行及產學合作培養外，政府更可推動辦理人才培訓班與專業證照，以帶動產業達到淨零且低碳轉型。

大專校院校長皆指出，學校將配合政府政策鼓勵校內開設淨零相關課程，培育學生對於淨零知識養成；而工業局產業政策組組長顏鳳旗則補充，近期已積極邀集產官學研專家針對「淨零碳規劃管理師」職能基準及能力鑑定相關作業進行規劃，未來上述專業人才進入產業後，將協助企業規畫建立各項淨零管理機制，以達成企業淨零碳排終極目標。

工業局局長連錦漳強調，「產業轉型升級，人才是決勝關鍵。」面對智慧化、數位化趨勢，政府在塑造未來產業人才能力上會扮演關鍵角色，也將持續了解廠商需求，建構專業人才培訓與鑑定機制，並打通海外人才管道，期望透過有系統的政策助攻，為台灣產業升級發展而努力。

現今，經濟部工業局推動iPAS能力鑑定已獲得產學各界高度肯定，絕對是產業篩選師級人才的首選。擁有iPAS證照即取得職場「快速通關」護照，歡迎更多企業、學校、青年一同推動與參與iPAS能力鑑定考試。更多相關資訊可至「經濟部產業人才能力鑑定推動網查詢：https://www.ipas.org.tw