子弟兵重組董事會　永續經營紀念吳舜文校長

有「新埔之母」稱號的裕隆企業集團總裁吳舜文，為讓母校上海聖約翰大學的優良傳統得以在台灣延續，奔走創辦「新埔工專」(現為「聖約翰科技大學」)，並擔任第一任董事長暨校長。今(8/9)日是吳舜文校長逝世15週年紀念日，聖約翰科大及校友總會舉辦追思禮拜，緬懷及追憶吳舜文校長為學校奠定深厚基業的貢獻。董事會董事、歷屆新埔校友、裕隆集團總管理處廖建順副總經理、公共事務部陳蔓嫻經理及教職員近百人出席追思禮拜，會場並放映「大時代的母親」追思影片，永遠懷念吳舜文校長，場面溫馨感人。

聖約翰科大姚祖驤董事長是新埔工專第4屆59級校友，他舉出吳舜文校長創辦新埔工專的3個事蹟，說明吳舜文校長是「從無到有的開創者」、「實事求是的造夢者」及「不求名利的實踐者」。她高瞻遠矚的邁出「聖約翰大學」復校的第一步、親上電視台拍攝辦學招生說明，也將她的企業台元紡織、裕隆汽車與學校建立建教合作關係。校企結合，讓新埔工專廣為人知，招生名列全國前三，奠定扎實的學術地位。當送走第一屆畢業生之後，她就依約請辭校長一職。因為她「只想服務母校，從沒想過獲得任何回報與榮譽。」

(左起)聖公會張員榮主教、校友總會賴俊年理事長、董事會蔡銘哲董事、裕隆集團總管理處廖建順副總經理、姚祖驤董事長、廖文彬董事、唐彥博校長及吳興祥校牧。圖／聖約翰科大提供

姚祖驤董事長說，現在學校由盛而衰，董事會痛定思痛，在前任董事長張員榮主教的遊說和資源整合下，改由吳舜文校長的子弟兵，9位校友出錢出力重組董事會。不到一年時間，已籌資2.3億元，並會繼續募資。期盼扭轉劣勢，讓學校恢復榮光，真誠落實吳舜文校長創辦新埔的理念和精神文化。

「我們能夠報答及紀念她的方式，就是『學以致用』的在『光與真理』的導引下，讓學校浴火重生、永續發展。」姚祖驤董事長相信校友們的團結，可以讓這一百多年的歷史名校，在各個不同時代精神中代代傳承、永續學習。繼續為台灣技職教育培育更多「德才兼備」的學生，這是校友群聚紀念吳舜文校長逝世15週年活動上的承諾、學習與感念！

8月9日是吳舜文校長逝世15週年紀念日，吳舜文校長的典範與精神，永存在新埔及聖約翰校友心中。圖／聖約翰科大提供

唐彥博校長以一廣、二深、三高、四大、五久、六全及三不朽說明吳舜文校長對學校的卓越貢獻。吳舜文校長畢業於廣受好評的聖約翰大學，擁有廣博的知識；深受重任承擔上海約大在台灣復校的責任；提出高瞻遠矚的計畫，要將學校辦好；且大刀闊斧推動各項建校工作；經歷長久時間的籌劃與落實，最後全面開展。他非常佩服吳舜文校長任職新埔5年期間，立德、立功、立言，功不可沒，不但讓新埔成為全國五專排名前3名學校，校友的成就也超越其他學校。面對現在的招生挑戰，他表示將會團結一致，與同仁一起努力打拼，互助合作，研究創新，奮發突起，積極打造聖約翰，再創百年基業與輝煌。

吳舜文校長非常重視學生的學業、品行及行為，對學生施以嚴格的教導和管理。圖／聖約翰科大提供

第一屆56級校友陳颱分享吳舜文教授的辦學治校理念，他表示，吳舜文校長非常重視學生的學業、品行及行為，在新埔唸書被施以嚴格的教導和管理，就好像在淡水從軍一般。現在回想起來，這是他人生中青少年最好的求學歲月。尤其在新埔建立的語文基礎及在機械工廠的實作，為他打下深厚的底子，讓他有能力進入外商公司服務，並陪同裕隆工程師前往德國驗收，也成為他人生事業的轉捩點。他認為吳舜文校長是上帝差派的盡責牧羊人，帶領新埔學生走到正確的道路上，也做到母雞帶小雞般的呵護，而這也是許多校友深受感動而願意回饋母校的緣由。